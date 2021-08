Mariusz Piskorek (Niwa Nowa Wieś). Tylko w rundzie wiosennej zdobył 30 goli. To wynik na skalę krajową [ZDJĘCIA]

Z jednej strony kibice przyzwyczaili się do tego, że sięga pan po koronę króla strzelców klasy okręgowej, już po raz czwarty, ale po jesieni wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały, że tytuł zdobędzie ktoś inny.

Dokładnie. Po pierwszej rundzie, mając na koncie ledwie 9 goli, traciłem do prowadzącego wówczas Przemka Dudzica z Hejnału Kęty aż 12 goli. Należę do ludzi ambitnych, ale mierzyłem siły na zamiary, więc miałem świadomość tego, że taka strata może się okazać nie do odrobienia. Stało się jednak inaczej. Na finiszu wyprzedziłem najgroźniejszego konkurenta o cztery trafienia.

Zdobycie 30 goli w rundzie wiosennej, a w 16 spotkaniach, to wynik na skalę krajową. Jest na to jakaś recepta?

Niestety, gdyby były pigułki na skuteczność, pewnie w aptekach byłby ich nieustanny deficyt. Sam po jesieni chętnie bym takowe połykał, bo czasem - aż nie do wiary - jakie czyste sytuacje zdarzyło się zmarnować. Futbol uczy pokory i po prostu byłem cierpliwy. Czekałem na przełamanie. Najgorsze, co mogłoby mi się zdarzyć, to niepotrzebne zadręczanie. To mogłoby doprowadzić blokady psychicznej. Jak przyszło przełamanie, to już strzelałem seriami. Niektórzy żartowali, nazywając mnie „kałasznikowem”.