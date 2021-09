ME w amp futbolu Kraków 2021. "Biało-czerwoni" faworytami ćwierćfinału z "Trójkolorowymi". Wcześniej wysoko z nimi wygrywali

Ruszają III ME w amp futbolu Kraków 2021. Najważniejsze fakty

"Trójkolorowi" w grupie B krakowskiego turnieju pokonali Greków 2:1 i ulegli Anglikom 0:2, zajmując drugą lokatę w tabeli (rywalizowały tylko trzy drużyny, gdyż Azerbejdżan zrezygnował z przyjazdu na mistrzostwa).

Francuzi w poprzednich ME - w 2017 roku w Turcji - zajęli siódme miejsce. W fazie grupowej zmierzyli się m.in. z Polakami, przegrywając 1:5. Awansowali jednak do ćwierćfinału, dzięki najlepszemu bilansowi drużyn, które uplasowały się na trzech miejscach w grupie. W meczu o awans do półfinału przegrali z Anglikami 0:2, a ich spotkanie z Rosją o siódme miejsce nie odbyło się (rywale wycofali się w trakcie turnieju). Polska w tych mistrzostwach zdobyła brązowy medal.