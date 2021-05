Metro oddala się od Krakowa. Mija siedem lat od referendum i nie ma nawet skończonego studium dla podziemnego transportu

25 maja minie dokładnie siedem lat od referendum, w którym krakowianie opowiedzieli się za budową metra w Krakowie. Do dziś nie ma nawet dokładnego planu dla tej inwestycji. Jest natomiast wielomiesięczne opóźnienie w tworzeniu studium dla bezkolizyjnego transportu w tym metra. Dokument miał być gotowy w grudniu 2019 r. Prezydent Jacek Majchrowski zapowiada, że opracowanie niebawem w końcu zostanie przedstawione i przekonuje, że... metro nie jest potrzebne.

Są fundusze unijne na lata 2021-2027, jest Krajowy Plan Odbudowy. Ale żeby starać się o zewnętrzne pieniądze na metro w Krakowie, to musi być dokument potwierdzający celowość i możliwość takiej inwestycji, a takim jest studium. Mam nadzieję, że do czerwca będzie w końcu gotowe - komentuje Stanisław Albricht, autor wstępnej koncepcji linii metra w Krakowie z Nowej Huty przez centrum do Bronowic, która była podstawą w głosowaniu w referendum w 2014 r. W nim większość krakowian opowiedziała się za budową podziemnej kolejki.

- Od lat prezydent i jego urzędnicy nie palą się do budowy metra, wolą planować nowe linie tramwajowe. Jeżeli prezydent nie chce metra, to niech w końcu powie to wprost. Uczciwość wobec mieszkańców wymaga jednak tego, żeby respektować wyniki referendum - zaznacza Michał Drewnicki, miejski radny PiS.

Podobnie wypowiada się radny Grzegorz Stawowy (PO): - Przygotowania dotyczące budowy metra to jeden z przykładów pokazujących, że zarządzanie miastem leży. Urzędnicy radzą sobie z tym, żeby drogę dla aut zamienić w ścieżkę rowerową, ale ambitniejsze projekty już nie wychodzą. Studium wciąż nie jest gotowe, bo nie zrobili wszystkiego, ale można mieć też podejrzenie, że opracowanie dokumentu jest celowo opóźniane, żeby nie okazało się, że można budować metro i jeszcze mogą znaleźć się na to pieniądze, a prezydent i urzędnicy od komunikacji wolą tramwaje. Zwróciliśmy się do magistratu o wyjaśnienia, dlaczego wciąż nie ma studium dla metra i zapytaliśmy, czy wykonawcy tego dokumentu zostaną naliczone kary za opóźnienia. Czekamy na odpowiedzi.

Głos w tej sprawie zabrał natomiast prezydent Krakowa Jacek Majchrowski w rozmowie dla miejskiej telewizji internetowej. - W najbliższym czasie zostanie przedstawiona cała koncepcja. Ja ją już widziałem. Pozostały do dopięcia pewne drobiazgi. Wygląda na to, że będzie to premetro, czyli komunikacja przebiegająca częściowo pod ziemią, a w części nad ziemią. Metro nie jest opłacalne. Taka inwestycja nie ma sensu. Zawsze powtarzałem, że do budowy tradycyjnego metra potrzebne są odpowiednie przepływy pasażerów. A takich w Krakowie nie ma - przekonuje prezydent Majchrowski.

Przypomnijmy, że we wrześniu 2018 r. miasto podpisało umowę z firmą ILF Consulting Engineers Polska na opracowanie (za 9,4 mln zł) studium dla bezkolizyjnej komunikacji w Krakowie w tym metra. Zapisy kontraktu były takie, że dokument ma powstać do 68 tygodni od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do 16 grudnia 2019 r. Na początku tego roku w urzędzie informowali nas, że studium powinno zostać odebrane w I kwartale 2021 r. Do dziś nie zostało przedstawione. Projektanci i urzędnicy nie mogą się już tłumaczyć brakiem uzgodnień z władzami konserwatorskimi. - Temat metra zamknęliśmy ponad rok temu - przyznaje Monika Bogdanowska, małopolska wojewódzka konserwator zabytków. Opiniowała trasę metra z Nowej Huty przez centrum do Bronowic, pod kątem jej przebiegu w zabytkowej części miasta. Ostatecznie konserwator zgodziła się na to, że podziemne stacje metra mogłyby powstać pod rondem Mogilskim, w sąsiedztwie Dworca Głównego - pod placem Nowaka-Jeziorańskiego oraz pod placem przy ul. Karmelickiej, gdzie obecnie mieści się naziemny parking, a do 2022 r. ma powstać park.

Udało się nam jednak ustalić, że jednym z analizowanych wariantów jest jednak budowa kolejnej linii szybkiego tramwaju, która częściowo przebiegałaby w tunelu. Nowa trasa tramwajowa pokrywałaby się z przebiegiem wariantu zakładającym realizację linii metra, a odcinek tunelowy obejmowałby obszar w centrum, gdzie występują największe utrudnienia komunikacyjne.

Odcinek centralny (tunelowy) dla tramwaju wyznaczono od ronda Barei wzdłuż ulic Lublańskiej i Pilotów, gdzie krzyżowałby się z linią kolejową nr 100. Następnie trasę wyznaczono w kierunku ronda Mogilskiego, gdzie odbijałaby w kierunku zachodnim wzdłuż ul. Lubicz w rejon dworca kolejowego, tworząc tym samym w tym miejscu duży węzeł przesiadkowy (tramwaj, autobus, kolej). Dalej trasa prowadziłaby po obrysie Plant (I obwodnica miasta), wzdłuż ul. Rajskiej i ul. Reymonta, gdzie założono koniec odcinka tunelowego. Proponowane przystanki dla części tunelowej to: rondo Polsadu, rondo Młyńskie, Olsza, rondo Mogilskie, Dworzec Główny, Stare Miasto, Akademia Górniczo-Hutnicza.

Stanisław Abricht komentuje: - Powinno powstać metro, bo tylko takie rozwiązanie, znacznie zwiększające komfort w komunikacji zbiorowej, pozwoli na to, by dużą liczbę mieszkańców zachęcić do korzystania z niej i rezygnacji z jazdy samochodem. Nowe linie tramwajowe to nie to samo. Wystarczy przypomnieć sobie, jakie bywają problemy z transportem gdy spadnie trochę śniegu i pojawiają się oblodzenia torowisk. Teraz słyszymy o wybrzuszeniach szyn, awariach, które powodują zmiany i ograniczenia kursów tramwajów. Obawiam się, że studium potwierdzi jednak, iż najlepszym rozwiązaniem jest rozwój sieci tramwajowej, bo to będzie najtańsze.