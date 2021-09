Miał epizod w Wiśle Kraków. Dopiero teraz Tim Hall wrócił do gry

Styczeń 2021. Tim Hall w Wiśle

W dwóch słowach przypomnimy, jak to z Wisłą było. 14 stycznia piłkarz podpisał z nią kontrakt, który miał obowiązywać do czerwca 2023 roku. Przestał obowiązywać jednak już 25 stycznia, gdy obie strony porozumiały się co do jego rozwiązania. Przyczyną były problemy osobiste Halla. Nałożyły się na nie duże obciążenia treningowe oraz brak nawiązania dobrej relacji z ówczesnym trenerem Wisły, Peterem Hyballą.

Tim Hall wrócił do Luksemburga. Od marca trenował z Progresem Niedercorn, ale nie grał. Jego jedynym występem w sezonie 2020/21 pozostał ten z grudnia 2020, gdy jeszcze jako zawodnik portugalskiego Gil Vicente wystąpił w meczu z Benfiką Lizbona.

Na Cyprze, w Ethnikosie

Zła karta Luksemburczyka zaczęła się odwracać na początku sierpnia, kiedy znalazł nowy klub - związał się z Ethnikosem. Liga cypryjska ruszyła parę tygodni później. Pierwszy mecz Tim Hall jeszcze obejrzał z ławki, jego koledzy dali sobie strzelić cztery gole, no i na drugi mecz to już były wiślak zajął jedno z miejsc na środku obrony.