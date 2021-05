"Miasto z mgły". Carlos Ruiz Zafon powraca. Pośmiertne wydanie książki jednego z najbardziej poczytnych autorów ostatnich lat

"Miasto z mgły", utwór o równie klimatycznym i tajemniczym tytule co poprzednie powieści hiszpańskiego pisarza, to zbiór jedenastu magicznych opowiadań, które przeniosą nas do świata książek, przeklętych pisarzy, wizjonerów, fantasmagorycznych budynków i fascynujących historii.

Wśród tekstów, które są zamieszczone w dziele znajdują się opowiadania zarówno już wcześniej drukowane w różnych czasopismach, jak i te, które dopiero teraz ujrzą światło dzienne. Mimo że opowiadania nie są kontynuacją historii zakończonej w "Labiryncie duchów", można znaleźć w nich wiele nawiązań do poprzednich książek - nowe wątki przeplatają się ze starymi, pokazując nam świat, który jest nam dobrze znany, choć wykreowany przez Zafona.

"Miasto z mgły" - magiczna książka, w której pobrzmiewają echa literackiego świata Cmentarza Zapomnianych Książek

Pośmiertnie wydany zbiór można potraktować jako hołd złożony wspaniałemu autorowi, którego pisarstwo wychodzi poza schematy i oczarowuje każdego czytelnika.