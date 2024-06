Gabinet Sławomira Mrożka pełen pamiątek po pisarzu powstał w Bibliotece Kraków

- Szczególnym przedmiotem, w sensie magicznym, są jego okulary. To jest to, za czym z jednej strony krył przed światem swoją twarz, z drugiej strony przez nie patrzył na świat. To jest przypomnienie tego kontaktu, bardzo intymna pamiątka, dlatego uważam, że to one są najważniejszą pamiątką, którą przekazałam – mówi Susana Osorio-Mrożek. - Bardzo się cieszę, że te rzeczy Sławomira znalazły takie miejsce. Obawiałam się, że kiedy mnie zabraknie, one po prostu trafią na śmietnik.