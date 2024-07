Nie żyje Jerzy Stuhr. Wybitny aktor i reżyser z Krakowa zmarł w wieku 77 lat

Zmarł Jerzy Stuhr. Miał 77 lat

Mówisz Jerzy Stuhr, myślisz... No właśnie, która z jego ról jako pierwsza przychodzi Ci do głowy? Odpowiedzi może być bez liku. Stworzył tyle zapadających w pamięć kreacji, że można by obdzielić jego…

Nie żyje Jerzy Stuhr. Na co chorował?

- Wychował nas Stary Teatr. W naszej garderobie siedział Marek Walczewski, Wiktor Sadecki, Janek Nowicki, Jurek Bińczycki, Jurek Trela, Wojtek Pszoniak, Leszek Piskorz, a po dwóch latach dołączył do tej ekipy też Jurek Stuhr. Przez 20 lat pracowaliśmy w tym cudownym gronie ludzi, którzy zaznaczyli się w polskiej sztuce filmowej i teatralnej. Z tego grona, z rozmów z Jarockim, Swinarskim, z Wajdą wyszliśmy, to nas ukształtowało. To była drużyna, a Jurek Stuhr był w niej jednym z najlepszych rozgrywających - wspomina aktora Jerzy Fedorowicz, aktor, były dyrektor Teatru Ludowego, dziś senator. - My byliśmy kumplami z pracy. Zawsze był pomocny, serdeczny i mądry.

Jerzy Stuhr to nie tylko "Kiler" i "Seksmisja". Był wybitnym twórcą

W pamięci szerokiej publiczności pozostają przede wszystkim role, które krakowski aktor zagrał w filmach w reżyserii Juliusza Machulskiego: "Seksmisji", "Kingsajzie", "Deja vu", "Kilerze" i "Kiler-ach 2-óch".

- Kiedy dostałam rolę w „Kilerze”, byłam młodą i niedoświadczoną osobą, tuż po szkole teatralnej, która dopiero wchodziła w ten zawód. Spotkanie z Jerzym Stuhrem było więc dla mnie bardzo stresujące, bo był wtedy rektorem PWST w Krakowie i nie mieliśmy się okazji wcześniej poznać. Nie wiedziałam czego się więc mogę po nim spodziewać. Kręciliśmy w nocy na placu Piłsudskiego w Warszawie, to było przedwiośnie i bardzo zimno. Moja bohaterka, Ewa Szańska, przeprowadzała wywiad z komisarzem Rybą, którego grał Jerzy Stuhr. O czwartej czy piątej nad ranem byłam już tak zmarznięta, że język zaczął mi się plątać. Zęby mi szczękały i nie byłam w stanie wypowiedzieć swych kwestii tak, jak powinnam. Tymczasem Jerzy Stuhr, bez zająknięcia się, wypowiedział płynnie i profesjonalnie wszystkie swoje kwestie. Po zdjęciach bardzo go przepraszałam, że nie byłam w stanie nad swoją fizycznością zapanować. A on mnie pocieszał, że to rozumie, że jestem kobietą, a kobiety są zmarzlakami, że jestem chuda i nie ma mnie co grzać. Tak rozbroił mój stres. Byłam zaskoczona, że taki legendarny już wtedy aktor potraktował mnie jak równą sobie, jak partnerkę w zawodzie. Okazał mi wsparcie jak kolega, człowiek życzliwy i pomocny. Pomyślałam sobie wtedy, że jeśli kiedyś będą taką doświadczoną i znaną aktorką, to chcę się zachowywać tak, jak on w stosunku do mnie - mówi nam Małgorzata Kożuchowska.