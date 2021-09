Michał Probierz, trener Cracovii: Fenomenalna praca Kosty, kiepska Probierza...

Jak wygląda sytuacja kadrowa przed tym spotkaniem?

Thiago jak wiadomo jest wyłączony do końca rundy. Co będzie z Alvarezem i Siplakiem zobaczymy w następnych dniach. Robimy wszystko, by postawić ich na nogi. Zrobimy tak, by skład na mecz był jak najsilniejszy. Specjalnie wyjeżdżamy już w czwartek, by być wcześniej, z uwagi na korki w podróży, by odpowiednio się przygotować do tego spotkania.

Na ile poważna jest kontuzja Alvareza?

Siplak rano przed ostatnim meczem zaczął mieć problemy z plecami, z kolei Alvarez, w ostatniej minucie rozgrzewki zgłosił uraz mięśnia przywodziciela. Nie będziemy w jakikolwiek sposób przyspieszać jego powrotu, bo kiedyś wrócił z wcześnie i potem pauzował dwa miesiące. Filip Balaj przystąpił do ostatniego meczu bez rozgrzewki, nie mieliśmy nikogo, kto by mógł grać, a a w drugiej linii mieliśmy jednego doświadczonego zawodnika – Hancę, bo Pelle van Amersfoort to też jeszcze młody zawodnik.