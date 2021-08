Michał Probierz, trener Cracovii: Przepraszam kibiców, graliśmy beznadziejnie

- Przegraliśmy zasłużenie, zagraliśmy bardzo słabe spotkanie. Mogę tylko przeprosić kibiców Cracovii, bo graliśmy beznadziejnie – stwierdził.

Jeszcze w pierwszej połowie nie było tragedii, goście utrzymywali korzystny dla siebie bezbramkowy remis.

- Chcieliśmy utrzymać się dłużej przy piłce i tez stworzyć kilka okazji – komentował szkoleniowiec Cracovii. - Wybijaliśmy atuty Lecha. Postawiliśmy na zawodników dobrze biegających, jak choćby Lusiusza, by właśnie zniwelować przewagę rywala. Generalnie nam się to udało mimo sytuacji z VAR-em, w której mieliśmy szczęście, ale był spalony.

Krakowianie nie oddali celnego strzału na bramkę przez cały mecz.

- Nie tak to sobie wyobrażaliśmy – skomentował trener. - Po przerwie chcieliśmy wprowadzić zawodników, którzy rozruszają grę, którzy bardziej ofensywnie podejdą do gry, ale w kilka minut straciliśmy dwie bramki. Był to duży problem. Później nie stworzyliśmy sobie już żadnej groźnej sytuacji. Graliśmy zbyt bojaźliwie. Posiadaliśmy piłkę, rozgrywaliśmy ją, ale nic z tego nie było. Musimy w tym tygodniu zdecydowanie poprawić rozegranie, organizację gry.