Mieszkańcy Krakowa bawią się na Pikniku Chorwackim przy zalewie Bagry. Atrakcji nie brakuje! Ewa Wacławowicz

Dalmatyńczyki, muzyka, smaczne potrawy, zawody żeglarskie, a do tego konkursy z ciekawymi nagrodami. Piknik Chorwacki nad Zalewem Bagry to świetna okazja do tego by poznać chorwacką historię czy kulturę, a także po prostu świetnie spędzić czas. W sobotę 25 maja nad akwenem pojawiło się naprawdę sporo osób.