Mnóstwo atrakcji na Dzień Dziecka w Krakowie. Sprawdźcie, gdzie się wybrać Malwina Koniecpolska

Krakowskie atrakcje na Dzień Dziecka Pixabay

Jedyna okazja, by wjechać tramwajem do myjni, zobaczyć spektakl w Krakowskiej Pijalni zdrojowej, gry, zabawy, warsztaty, konkursy z nagrodami i wiele, wiele innych atrakcji czeka na najmłodszych z okazji Dnia Dziecka. A krakowskie świętowanie potrwa od piątku do niedzieli, sprawdźcie, co na te dni przygotowały miejskie instytucje.