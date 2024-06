Przegląd prasy (17.06.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dni Libiąża 2024. Tak bawili się mieszkańcy podczas święta miasta. Zespół Ludzie na scenie. Zobacz zdjęcia”?

Prasówka 17.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Dni Libiąża 2024. Tak bawili się mieszkańcy podczas święta miasta. Zespół Ludzie na scenie. Zobacz zdjęcia Za nami Dni Libiąża 2024. Podczas święta miasta Plac Słoneczny na osiedlu Flagówka tętnił życiem. Przed sceną gromadziły się tłumy, by posłuchać m.in. Oskara Cyma, Elektrycznych Gitar i zespołu Ludzie. Duży ruch panował także w strefie gastronomicznej oraz strefie przeznaczonej dla dzieci, gdzie były dmuchańce i inne atrakcje.

📢 Iga Świątek - tak mieszka i żyje na co dzień mistrzyni Rolanda Garrosa. O czarnym kocie, ukulele i ulubionym serialu [17.06.2024] Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek, najlepsza tenisistka świata. W sobotę czerwca już po raz czwarty w karierze wygrała wielkoszlemowy turniej w Paryżu na kortach Rolanda Garrosa. Czy Iga Świątek ma chłopaka? Co studiuje Iga Świątek? Co polska tenisistka robi w wolnym czasie? Poznajcie lepiej naszą najlepszą tenisistkę świata. Taka jest Iga Świątek prywatnie!

📢 Zarobki w sklepach w 2024 roku. Oto ile dostają pracownicy sklepów - Pepco, Media Expert i inne [17.06.2024] Pracownicy handlu stanowią jedną z najliczniejszych grup pracowniczych w naszym kraju. To może być nawet 2 miliony osób. To praca zarówno w małych osiedlowych sklepach, jak i dużych sieciach handlowych czy centrach. A ile zarabiają pracownicy sklepów takich jak: Pepco, CCC, Media Expert, Action i wiele innych. Zobaczcie.

Prasówka 17.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Szwajcarska willa Jana Kulczyka. Ściany ze złota, podziemne jezioro i teatr - zdjęcia [17.06.2024 r.] Spa, teatr, sauna himalajska i widok na góry. Szwajcarska willa Jana Kulczyka warta jest ponad 700 milionów złotych! Nie żartujemy! Rezydencja ma siedem pięter, w tym... jezioro w piwnicy. Mamy zdjęcia! Zobaczcie wnętrza posiadłości Jana Kulczyka.

📢 Plany budowy nowego dworca autobusowego w Tarnowie trafią do szuflady. Na prace projektowe wydano już ponad 100 tysięcy złotych Nie będzie budowy nowego dworca autobusowego w Tarnowie. Nowy prezydent miasta wycofuje się z tego pomysłu mimo mocno zaawansowanych działań w tym kierunku, które podjęte zostały w trakcie poprzedniej kadencji. Chce rozmawiać z władzami Małopolski o reaktywacji dworca w miejscu, z którego przez lata odjeżdżały autobusy. 📢 Bieg Twierdzy Kraków. W Bodzowie łatwo nie było. Najlepsi dostali puchary ze 100-letnich cegieł. Zdjęcia W niedzielę 16 czerwca odbyła się kolejna edycja Biegu Twierdzy Kraków. Tym razem uczestnicy pobiegli w okolicach Fortu Artyleryjskiego 53 Bodzów. Trasy biegu przełajowego na dwóch dystansach - około 5 km i 10 km - wiodły w większości po ścieżkach i duktach leśnych. Pomimo deszczowej pogody śmiałkowie dali jednak radę, o czym możecie się przekonać, oglądając zdjęcia z zawodów. Najlepsi zawodnicy w swoich kategoriach otrzymali po biegu ręcznie wykonane puchary ze 100-letnich cegieł oraz nagrody ufundowane przez Partnerów Biegu.

📢 IV LIGA PIŁKARSKA. Poprad Muszyna zwycięstwem w Oświęcimiu nad Unią postawił pieczęć na utrzymaniu w małopolskiej elicie W Unii Oświęcim zakładali, że ostatni mecz sezonu na własnym boisku będzie jedynym z kluczowych w walce o utrzymanie w IV lidze piłkarskiej. Tak się jednak złożyło, że oświęcimianie trzy dni wcześniej, w Trzebini, stracili definitywnie szanse na utrzymanie, więc przeciwko Popradowi Muszyna walczyli o honor. Co innego goście, którzy wciąż potrzebowali wygranej do postawienia pieczęci na utrzymaniu. Wykonali to zadanie, więc po meczu mogli fetować. W Oświęcimiu smutek, bo po ośmiu latach przychodzi im opuścić szczebel wojewódzki i porażką zakończyli sezon na własnym boisku, bo przed nimi jeszcze wyjazd do Myślenic.

📢 Emocje kibiców pod Tauron Areną sięgały zenitu! Tak krakowianie dopingowali Biało-Czerwonych w strefie kibica Wspólne kibicowanie ważniejsze niż niedogodności pogodowe. A na pewno dla fanów reprezentacji Polski zgromadzonych w strefie kibica pod Tauron Areną. W deszczowe niedzielne popołudnie kibicowali biało-czerwonym w pierwszym starciu Euro 2024.

📢 Groźny wypadek w Łącku. Samochód wjechał w ogrodzenie, są poważnie ranni w tym dzieci. Na miejsce leci helikopter LPR Bardzo groźny wypadek w Łącku, do którego doszło w niedzielę 16 czerwca przed godz. 16. Kierowca samochodu najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem i wjechał w ogrodzenie. Są poszkodowani, w tym dwójka dzieci. Stan jednej osoby jest bardzo poważny, trwa resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Na miejsce zostało wezwane Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Droga jest zablokowana. Na miejscu pracują wszystkie służby. Więcej informacji wkrótce. 📢 Tak kibicował Kraków! Mokrzy, ale szczęśliwi (do czasu) krakowianie w strefie kibica przy Galerii Kazimierz Niedzielna aura nie sprzyjała kibicowaniu meczom Euro 2024 pod chmurką, ale nie takie rzeczy się robiło, jak mawiają. W strefie kibica w okolicy Galerii Kazimierz tłoczno nie było, kibice nieco przemoczeni, ale pełni emocji. Tak krakowianie dopingowali biało-czerwonych spotkania z Holandią i tak cieszyli się, kiedy Adam Buksa - krakowianin! - strzelił bramkę dla Biało-Czerwonych na 1:0. Potem jednak to Holendrzy wyrównali, a w końcówce meczu zdobyli zwycięskiego gola.

📢 Kraków. Nocny pożar samochodów na Górce Narodowej. Czy to kolejne podpalenia? Sprawę bada policja Jak poinformowali nas czytelnicy, w nocy z 15 na 16 czerwca na osiedlu Górka Narodowa (dzielnica Prądnik Biały) doszło do pożaru dwóch samochodów. Jak informuje policja jeden z nich spłonął całkowicie, drugi został nadpalony przez kontakt z płonącym autem. To przypadek czy podpalenie? Policja ustala przyczyny zdarzeń.

📢 Kraków. Festiwal Ekipy w Tauron Arenie. Przy piosenkach youtuberów bawią się fani w każdym wieku! ZDJĘCIA Trwający weekend po brzegi przepełniony jest muzycznymi wydarzeniami w mieście. W sobotę, 15 czerwca, przed tysiącami widzów w Tauron Arenie wystąpił Taco Hemingway. Dzień później, w tym samym miejscu, tłumy fanów przyciąga grupa youtuberów z Krakowa, organizując po raz pierwszy wydarzenie na tak wielką skalę. Festiwal Ekipy to niemal całodzienny event, który składać się będzie z koncertów, atrakcji i spotkań z influenerami.

📢 Setki wiernych przy Ołtarzu Papieskim w Starym Sączu. Diecezjalne Święto Rodziny i jubileusz 25-lecia wizyty Jana Pawła II na Sądecczyźnie W niedzielę 16 czerwca odbyła się uroczysta msza święta na ołtarzu papieskim w Starym Sączu, którą celebrował kardynał Stanisław Dziwisz. Wydarzenie to upamiętniało 25-lecie kanonizacji Św. Kingi oraz wizytę Jana Pawła II w Starym Sączu. Na starosądeckich błoniach zgromadziły się setki wiernych. Deszcz nie był im straszny, także ćwierć wieku temu, kiedy papież przybył do grodu św. Kingi, pogoda była podobna. Do późnych godzin nocnych będzie trwało tam Diecezjalne Święto Rodziny z licznym atrakcjami, które zakończy koncert Golec uOrkiestra. 📢 Pani Monika znalazła prawdziwka olbrzyma. W Beskidzie Niskim wreszcie zaczął się wysp czerwcowych grzybów. Wszystko przed nami! Tegoroczne czerwcowe grzybobranie w Beskidzie Niskim jest jak w powiedzeniu o babce, co na dwoje wróżyła: jedni szli w las i znajdywali kilkadziesiąt prawdziwków, innym natura szczęścia skąpiła i wracali z pustym koszykiem. Dzisiaj Monika Wąsacz, mieszkanka Zdyni postawiła wreszcie kropkę nad „i” i przyniosła z lasu okaz, pod ciężarem którego waga się ugięła.

📢 Lubiana impreza powróciła! Po kilkuletniej przerwie do Wieliczki wróciło Święto Soli Po czterech latach przerwy, spowodowanej m.in. remontem Zamku Żupnego, do Wieliczki wróciło Święto Soli. To okazja do wędrówki w przeszłość - śladami soli i związanych z nią dawnych rzemiosł, a także do skosztowania potraw kuchni żupnej. 📢 MPK zmienia nazwy ośmiu przystanków. Sprawdźcie, jakie nazwy znikną Wraz z końcem roku szkolnego MPK wprowadza wakacyjny rozkład jazdy, ale to nie będzie jedyna zmiana miejskiego przewoźnika. Od soboty 22 czerwca linia nr 513 zostanie wydłużona do nowej pętli „Prądnik Biały Zachód”, a linia nr 511 znów będzie kursować w soboty. Zmienione zostaną również nazwy niektórych przystanków. Sprawdźcie, jakie nazwy znikną i jakie się pojawią w rozkładach jazdy. 📢 Trzy samochody rozbiły się na autostradzie A4 koło Tarnowa. Pojazdy wpadły w poślizg i uderzyły w bariery energochłonne Do trzech niebezpiecznych zdarzeń drogowych doszło w niedzielne (16 czerwca) popołudnie na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Tarnów Centrum a Dębica. Samochody wpadały w poślizg na śliskiej nawierzchni i lądowały na barierach.

📢 W Muzeum Ziemi Bieckiej dzieci znalazły szkielet mieszkańca miasteczka sprzed setek lat. Emocji związanych z odkryciem była naprawdę moc! Wiele placówek naukowych czy kulturalnych mogłoby uczyć się do Muzeum Ziemi Bieckiej, jak zaciekawić dzieci zamierzchłą historią. I to stosunkowo niewielkim nakładem kosztów, bo wystarczyło… kilka desek, piasku, kilka pędzli i budowlanych narzędzi. No i jeszcze „eksponat” oraz kilka drobniejszych skarbów. 📢 Tajemnicza, bezludna Małpia Wyspa pośrodku Jeziora Rożnowskiego z zaskakującą historią i całkowitym zakaz wstępu. Co tam się znajduje? Grodzisko czyli Małpia Wyspa, jest bezludną wyspą położoną na Jeziorze Rożnowskim. Obowiązuje na nią bezwzględny zakaz wstępu i owiana jest wieloma tajemnicami. Budzi wielkie zainteresowanie wśród turystów i mieszkańców. Od lat rządzi tam przyroda, która skrywa zaskakującą historię. Sprawdźcie, co się na niej znajduje i zobaczcie zdjęcia miejsca, które od lat zamknięte jest dla ludzi.

📢 Znamy płeć dziecka Patrycji Tuchlińskiej i miliardera Józefa Wojciechowskiego. Ma piękne imię, jak główna postać ze słynnej bajki Disneya Patrycja Tuchlińska to była modelka, która od kilku lat związana jest ze starszym miliarderem - Józefem Wojciechowskim. Mieszkają w willi nad Jeziorem Zegrzyńskim. Młoda mama trzyletniego Augusta kilka tygodni temu urodziła. Znamy płeć dziecka! W Dzień Matki opublikowała zdjęcia z sesji ciążowej, na której wygląda jak milion dolarów. Modelka długo utrzymywała w tajemnicy błogosławiony stan, ale jest już mamą dwójki. 📢 Dramat w powiecie gorlickim. Ks. Jan Adamczyk, proboszcz parafii w Męcinie Wielkiej, zmarł podczas niedzielnej mszy Dzisiaj rano zmarł ks. Jan Adamczyk, długoletni proboszcz parafii Świętych Kosmy i Damiana w Męcinie Wielkiej. Odszedł, jak żył - w służbie Bogu i ludziom, w czasie porannej mszy świętej.

📢 25 lat temu na spotkanie z papieżem Janem Pawłem II i kanonizację bł. Kingi do Starego Sącza przybyło pół miliona wiernych. ZDJĘCIA Ćwierć wieku temu, 16 czerwca 1999 roku, wszystkie drogi prowadziły do Starego Sącza. Tłumy pielgrzymów docierały do grodu Kingi z każdej strony, by uczestniczyć w kanonizacji kanonizacyjnej błogosławionej Kingi, fundatorki i mniszki starosądeckiego klasztoru, a przede wszystkim spotkać się z papieżem Polakiem – Janem Pawłem II. Zobaczcie archiwalne zdjęcia Stanisława Śmierciaka. 📢 Andrzej Grabowski świętował pół wieku na scenie! Wszystko to podczas Nocy Teatrów Ostatni w tym sezonie spektakl "Wesela" w reżyserii Mai Kleczewskiej był w Teatrze Słowackiego okazją do niezwykłego jubileuszu - 50 lat na scenie świętował Andrzej Grabowski. Gromkie brawa aktor otrzymał od publiczności Nocy Teatrów. My również dołączamy się do życzeń kolejnego półwiecza na scenie!

📢 Faszyn from polskie ulice. Te "stylizacje" budzą... śmiech politowania. To antymoda dla taniego lansu. Ubralibyście się tak? Ubierać się w oryginalny sposób to jedno, ale oni przesadzili. Na widok takich stylizacji na twarzy wielu pojawia się uśmiech politowania. To prawdziwa "antymoda" dla lansu. Skąd oni wzięli te stroje? Jedno jest pewne. Nie sposób przejść wokół nich obojętnie. Zobaczcie galerię zdjęć i... nie bierzcie z nich przykładu! 📢 Kultowe napoje chłodzące z czasów PRL. Tym kiedyś gasiło się pragnienie. Pamiętacie etykiety i tamte smaki? Zobaczcie zdjęcia Kultowe napoje chłodzące w czasach PRL. To przede wszystkim woda gazowana z saturatorów, które stały w głównych punktach miast i oczywiście oranżada, lemoniada, polo cocta, cytroneta... Lista jest długa. Większość zniknęła na zawsze, ale niektóre pod zmienionymi postaciami powróciły. Zobaczcie galerię ze zdjęciami przypominającymi tamte kultowe napoje.

📢 Przystań w Parku przy Fabrycznej już działa. Tak jak chcieli mieszkańcy Krakowa Od minionej soboty do 14 września w parku kieszonkowym przy ul. Fabrycznej będzie działała wakacyjna strefa odpoczynku oraz rekreacji "Przystań w Parku przy Fabrycznej". To projekt zrealizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego. 📢 VII Piknik Motocyklowy Trzebinia. Tłumy motocyklistów nad Balatonem w Trzebini. Zobacz zdjęcia Za nami VII Piknik Motocyklowy, który odbył się nad Balatonem w Trzebini. Nad urokliwym zalewem przewinęły się setki motocyklistów oraz gości, którzy przyszli zobaczyć piękne pojazdy, posłuchać koncertów oraz skorzystać z innych atrakcji. Zobacz, co tam się działo. 📢 Dni Libiąża 2024. Elektryczne Gitary wystąpiły na święcie miasta. Zobacz zdjęcia Zespół Elektryczne Gitary był gwiazdą pierwszego dnia obchodów Dni Libiąża 2024. Muzyczne wydarzenia oraz atrakcje towarzyszące przyciągnęły na Plac Słoneczny wielu mieszkańców. Zobacz zdjęcia z sobotniego koncertu. W niedzielę odbędą się kolejne koncerty.

📢 Pożar zabytkowego kościoła św. Heleny w Nowym Sączu. Straty są ogromne. Będzie zawiadomienie do prokuratury. AKTUALIZACJA Pożar zabytkowego, cmentarnego kościoła św. Heleny w Nowym Sączu. Nad ranem w niedzielę 16 czerwca strażacy zostali wezwani do gaszenia drewnianego kościoła. Ogień pojawił się w środku budynku, najprawdopodobniej spłonęły cenne obrazy, które znajdowały się w środku. Straty są ogromne. Jak informuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu sytuacja jest opanowana. W akcji gaśniczej uczestniczyło 17 zastępów Straży Pożarnej (PSP i OSP). Aktualnie trwa tzw. przelewanie i rozbiórka elementów poddasza, w czym bierze udział 6 zastępów. Na miejscu jest też małopolska wojewódzka konserwator zabytków Katarzyna Urbańska, która ma złożyć zawiadomienie do prokuratury. 📢 Uczcili 161. rocznicę bitwy pod Golczowicami. Mieszkańcy gminy Klucze i okolic wzięli udział w uroczystościach i pikniku historycznym Mieszkańcy gminy Klucze wraz z lokalnymi władzami uczcili 161. rocznicę bitwy pod Golczowicami. Oprócz części uroczystej podczas której złożono kwiaty i odprawiono mszę odbył się także piknik, który był okazją do posłuchania zespołu „Ziemia Kluczewska” oraz obejrzenia rekonstrukcji bitwy. Nie zabrakło także atrakcji dla dzieci i poczęstunku.

📢 Pierwszy dzień Dni Bukowna 2024 za nami. Łydka Grubasa i Piersi porwały do zabawy ogromne tłumy. Zobacz wideo Podczas pierwszego dnia tegorocznych Dni Bukowna na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie bawiły się tłumy. Imprezowicze mieli okazję obejrzeć występy lokalnych artystów oraz dzieci z miejskiego przedszkola. Jako gwiazdy wieczoru wystąpiły zespoły: Spaam, Łydka Grubasa i Piersi. Nie zabrakło także dodatkowych atrakcji. 📢 Kolejny śmiertelny wypadek w Tatrach. Czarna seria trwa. Trudny weekend dla ratowników W Tatrach w sobotę doszło do kolejnego śmiertelnego wypadku, już trzeciego w ciągu ostatnich dni. - Na Wrotach Chałubińskiego turysta najprawdopodobniej poślizgnął się na płacie zmrożonego śniegu i upadł z dużej wysokości doznając śmiertelnych obrażeń – poinformował TOPR.

📢 Święto Ojcowa z przebierańcami, znanymi osobistościami. Przybyli królowie, hrabiowie, naukowcy, artyści i kuracjusze z dawnego uzdrowiska Niezwykły korowód na Święto Ojcowa przeszedł od Bramy Krakowskiej do zamku. Setki osób, przebierańcy wcielili się w role znanych osobistości, które na przestrzeni wieków odwiedziły Ojców. Przybyli królowie Łokietek, Kazimierz Wielki i Stanisław August Poniatowski, pojawili się hrabiowie, naukowcy, artyści, muzycy z samym Chopinem i Kiepurą, malarze, powstańcy styczniowi i kuracjusze przypominający o słynnym uzdrowisku. Tak w sobotę, 15 czerwca świętowano w Ojcowskim Parku Narodowym, przy okazji był to Dzień Ojca w Ojcowie.

📢 Wypadek w Gosprzydowej. Kierowca skutera wjechał do rowu, na miejsce wezwano śmigłowiec LPR. Poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala Do groźnego zdarzenia doszło w sobotni wieczór w Gosprzydowej w powiecie brzeskim. Kierowca skutera stracił panowanie nad jednośladem i wypadł do rowu. Do działań zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 📢 Będzie nowa trasa podziemna na Wawelu. Zwiedzający jeszcze nigdy tu nie byli! Międzymurze pełne atrakcji W maju przyszłego roku Wawel otworzy nową trasę podziemną. Zwiedzający po raz pierwszy zobaczą dostępne dotąd wyłącznie archeologom relikty średniowiecznych budowli, urządzeń obronnych oraz naturalnej jaskini mieszczących się na Wzgórzu Wawelskim. Nowa trasa będzie przebiegała m.in. nad Smoczą Jamą, powstanie także taras – miejsce odpoczynku z jednym z najpiękniejszych widoków w Krakowie na zakole Wisły. Obecnie trwają tu prace budowlano-konserwatorskie.

📢 Rezydencja Korala w Nowym Sączu wzbudza duże zainteresowanie. To najbardziej charakterystyczny budynek w mieście ze złotymi lwami Lubią luksus, mają majątek liczony już w miliardach, trzymają się rodzinnych stron bracia Koral i ich rodzina ceni sobie prywatność. W Nowym Sączu nadal wielu pamięta, jak swoje lody rozwozili po odpustach maluchem i że na bogactwo ciężko pracują od 45 lat. Maybachy, rezydencje, papieski pomnik na sądeckim Rynku to efektowne przejawy sukcesu braci. Rezydencja Józefa Koral w Nowym Sączu to chyba najbardziej charakterystyczny budynek w mieście. Złote lwy i różne rzeźby nadal przyciągają wzrok przechodniów.

📢 Muszynę odwiedzają tłumy turystów. Oblegane ogrody i zamek. Jest dużo Słowaków, Węgrów, a nawet Niemców. Zobacz zdjęcia Muszyna ma wiele do zaoferowania. Jej potencjał doceniają także zagraniczni sąsiedzi. Słowacy od lat przyjeżdżają do uzdrowiska, ale coraz częściej z atrakcji przyjeżdżają skorzystać Węgrzy, Ukraińcy a także Niemcy. Muszyna wyrosła na turystyczną perełkę Małopolski. Oprócz rozsławionych ogrodów jest też częściowo zrekonstruowany zamek, który szybko stał się hitem i został nawet wybrany przez czytelników magazynu National Geographic "Cudem Polski".

📢 Niezwykłe odkrycia botaników z Babiogórskiego Parku Narodowego To prawdziwy botaniczny news - mówią botanicy z Babiogórskiego Parku Narodowego, gdzie opisano właśnie dwa nowe gatunki roślin. W ostatnim czasie babiogórscy ornitolodzy zauważyli także gatunek ptaka, który bardzo rzadko zalatuje do Polski. To jego piąte stwierdzenie w naszym kraju - jak informują. Jak widać, "królowa Beskidów" roztacza czarowną aurę, która przyciąga tu nie tylko wędrowników. 📢 Wielkie chwile w życiu Adama Buksy. 27-letni krakowianin wziął ślub z Aleksandrą, a teraz strzelił gola Holandii na Euro 2024! Adam Buksa to jedyny krakowski piłkarz w kadrze Michała Probierza na Euro 2024. Były gracz Bronowianki, Juvenii, Hutnika, Wisły i Garbarni przeżywa piękne dni, wszak tuż przed wyjazdem z reprezentacją Polski do Niemiec wziął w Krakowie ślub z wieloletnią partnerką Aleksandrą Zębalą. A w meczu z Holandią wyszedł w podstawowym składzie, zajmując w ataku miejsce kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego. I w 16 minucie krakowianin strzelił bramkę na 1:0. Polska przegrała jednak z Holandią 1:2.

📢 Koncert Taco Hemingway'a w Krakowie przyciągnął fanki i fanów do Tauron Areny. Długo czekali na wejście. Zdjęcia W ten weekend Tauron Arena Kraków jest naprawdę oblegana. Działająca przy niej strefa kibica przyciąga miłośników piłki nożnej i Euro2024, ale to nie oznacza, że główna hala koncertowa Krakowa przestała żyć muzyką. W sobotę fanów przyciągnął tu popularny raper Taco Hemingway, a już w niedzielę Ekipa festiwal, czyli show znanych youtuberów.

📢 Wieczysta Kraków szykuje hit transferowy i gigantyczną pensję? Josue miałby zarabiać ćwierć miliona złotych miesięcznie? Jest dementi! Wieczysta Kraków po awansie do II ligi nie próżnuje na rynku transferowym. Jest już sześciu nowych graczy na sezon 2024-2025, ale spodziewanego megahitu - biorąc pod uwagę możliwości finansowe klubu - jeszcze nie było. Jak podała Interia, w drużynie trenera Sławomira Peszki może zagrać Josue, znany z występów w Legii Warszawa. Do tych doniesień odniósł się jednak w zdecydowany sposób sam zawodnik.

📢 Ponad 300 koni pracujących na trasie do Morskiego Oka zostanie przebadanych W Tatrach rozpoczęło się coroczne badanie koni pracujących na drodze prowadzącej w kierunku Morskiego Oka. Od tych badań zależy, czy koń zostanie dopuszczony do pracy na trasie. Fundacja VIVA niezmiennie apeluje o likwidację transportu. 📢 Trwa 17. TATOOFEST w Krakowie. Pół tysiąca artystów na jednym z najbardziej prestiżowych festiwali tatuażu w Europie. Mamy zdjęcia! Kraków po raz kolejny stał się stolicą tatuażu! W sobotę, 15 czerwca, rozpoczęła się 17. edycja Tattoofest, największego w Polsce wydarzenia poświęconego sztuce zdobienia ciała. Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe EXPO Kraków na dwa dni zamienia się w prawdziwą mekkę dla miłośników tatuażu z całego kraju i zagranicy. 📢 Pogrzeb Oresta Lenczyka w Krakowie. Wybitny trener piłkarski, który pracował m. in. w Cracovii i Wiśle, spoczął na Bielanach Kilkaset pogrążonych w smutku osób, w tym trenerzy i piłkarze, przedstawiciele Wisły i Cracovii oraz Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, żegnało w sobotę 15 czerwca na cmentarzu parafialnym w Krakowie na Bielanach Oresta Lenczyka. Wybitny trener i nauczyciel kilku pokoleń piłkarzy zmarł 11 czerwca w wieku 81 lat.

📢 Rodzinny Rajd Rowerowy w Oświęcimiu. W barwnym peletonie jechało ponad 1200 rowerzystów. ZDJĘCIA Po raz 24. odbył się Rodzinny Rajd Rowerowy w Oświęcimiu. Ponad 1200 uczestników przejechało trasę 30 km z Oświęcimia do Poręby Wielkiej i z powrotem na metę na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie na rowerzystów czekały dodatkowe atrakcje. Zobacz galerię z fotorelacją. 📢 Kraków. Basen Wandzianka w Krakowie znów otwarty. Jedyny odkryty basen w Krakowie zaprasza w upały Basen Wanadzianka w Nowej Hucie ratuje honor Krakowa i mieszkańców przed upałem. To aktualnie jedyny odkryty duży basen w mieście. Nie ma basenu Clepardii, nie ma nic na Wiśle, basen ośrodka Krakowianka to ruina, a to już wieki odkąd zniknął basen Cracovii w Cichym Kąciku. Z kolei przy ul. Eisenberga basen odkryty jest planowany od lat i niewiele się w temacie dzieje. Zostaje całemu Krakowowi zatem basen KS Wanda, który właśnie rozpoczął sezon kąpielowy.

📢 Alicja Ruchała mieszka i żyje jak w bajce. Światowej sławy modelka spod Nowego Sącza gościła na okładkach największych magazynów modowych Alicja Ruchała od wielu lat mieszka za oceanem, tam robi zawrotną karierę. Gościła na okładkach takich pism jak "Elle", "Harper's Bazaar", "Vouge" czy "Glamour". Sądeczanka ze Świdnika, małej wsi w gminie Łososina Dolna, osiągnęła międzynarodowy sukces. Modelka zachwyca urodą, którą oczarowała znanych projektantów i często występowała na wybiegach mody na całym świecie. Niektórzy porównują ją do słynnej Brigitte Bardot. Tak wygląda jej życie w USA. 📢 Kolejka turystów do fasiągów. Morskie Oko kusi, pogoda w Tatrach bajeczna. Ale to nie będzie cały pogodny weekend W sobotę przed godz. 9 rano nad Morskim Okiem tylko małe grupki osób. Prawdziwy tłum ruszył na szlak dopiero po godzinie 11.

📢 Nad Bagrami w Krakowie już zaczęło się lato. Tak bawili się mieszkańcy nad podgórskim zalewem. Zobaczcie zdjęcia Występy amatorskich zespołów i grup tanecznych z podgórskich szkół i przedszkoli, warsztaty, animacje i konkursy, strefa sportu i coś dla najmłodszych - tak w sobotę nad Bagrami krakowianie przywoływali lato. 📢 Msza beatyfikacyjna ks. Michała Rapacza w Krakowie. Uroczystości w Łagiewnikach, list od prezydenta Andrzeja Dudy Od samego rana w sobotę (15 czerwca) do łagiewnickiego sanktuarium przybywali wierni i kościelni hierarchowie na mszę beatyfikacyjną ks. Michała Rapacza, męczennika czasów komunizmu. Uroczystości przewodniczył kard. Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, w koncelebrze udział wzięli duchowni archidiecezji krakowskiej, a także z innych diecezji. - Do szeregu świętych i błogosławionych, którzy zaszczycili Kościół krakowski od czasu św. Stanisława, dodajemy świadectwo Michała Rapacza, kapłana i męczennika - mówił kard. Marcello Semeraro.

📢 Finalistki Miss Polski 2024 już po pierwszym zgrupowaniu w Małopolsce. Szykują się do Festiwalu Piękna Po raz czwarty Nowy Sącz stanie się stolicą piękna. W Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w dniach 4-6 lipca odbędzie się Festiwal Piękna na żywo transmitowany przez Telewizję Polsat. W tym czasie poznamy Miss i Mistera Supranational oraz Miss Polski 2024, która wybrana zostanie podczas jubileuszowej, bo już 35. edycji konkursu. Organizatorzy zapowiadają moc wrażeń. 📢 Nowoczesny park wodny przy stawach w Starym Sączu rozpoczął sezon! To kompleks basenów ze zjeżdżalniami. Wkrótce otwarcie restauracji Wodny park RemarLand przy stawach w Starym Sącz z kompleksem basenów i zjeżdżalni rozpoczyna sezon 8 czerwca w sobotę. Wraz z otwarciem szykują się zmiany, ponieważ od teraz inwestor także będzie zarządzał całym kąpieliskiem. Pod koniec czerwca zostanie otwarta całoroczna restauracja "KuchniaMistrzów" z pięknym widokiem oraz sala bankietowa. Szef kuchni stawia na lokalne produkty, ale w światowej odsłonie.

📢 Tylko jedna firma chce dokończyć stadion Sandecji Nowy Sącz, ale za...80 mln zł! Budżet na to zadanie jest o 50 mln zł mniejszy Budowa stadionu Sandecji w Nowym Sączu to temat, który od kilku lat wzbudza duże kontrowersje. Obiekt miał być gotowy już w zeszłym roku, ale po licznych komplikacjach wygląda na to, że opóźnienie w jego oddaniu będą nadal rosły. Czy uda się go otworzyć końcem roku jak zapowiadał prezydent? Po otwarciu kopert z ofertą tylko jednej firmy, która zdecydowała się dokończyć stadion za niebagatelną kwotę ponad 83 mln zł. Szanse na jego oddanie maleją, bowiem miasto chciało przeznaczyć na ten cel 30 mln. zł. Co teraz? 📢 10 największych miast w Małopolsce pod względem powierzchni. Ranking pełen zaskoczeń Małe jest piękne czy duże jest piękne? W Małopolsce są miasta, które mają to i to. Przy małej liczbie mieszkańców, mają wielkie tereny. Które to miasta? Sprawdźcie nasz ranking największych pod względem terenów miast Małopolski.

📢 Alwernia pod Krakowem chce przyciągnąć mieszkańców. Magnesem nowe bloki, centrum sportowe i kąpielisko Skowronek Alwernia dzięki budowie nowych mieszkań, rozwoju infrastruktury sportowej i turystycznej ma stać się atrakcyjnym miejscem do zamieszkania. Na tym zależy nie tylko władzom gminy, ale także właścicielom spółki Alventa, którzy chcą w ten sposób przyciągnąć tu wykwalifikowanych pracowników, o których muszą konkurować m.in. z Krakowem. 📢 Bajkowy park w Lusławicach. Ogród Krzysztofa Pendereckiego mieni się kolorami wiosny. To zaledwie pół godziny drogi od Tarnowa. Zdjęcia Spacer alejkami posiadłości Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach i podziwianie tysięcy gatunków roślin na długo pozostają w pamięci. Dla światowej sławy kompozytora ogród był równie wielką pasją co muzyka. Stworzeniu oazy zieleni i spokoju poświęcił wiele lat.

📢 Oto pogrzeb Marzeny Kipiel-Sztuki. Oni przyszli pożegnać artystkę. Pogrzeb aktorki znanej z roli Halinki z serialu "Świat według Kiepskich" Pogrzeb Marzeny Kipiel-Sztuki odbył się w czwartek 13 czerwca 2024 roku. Znaną aktorkę pochowano na cmentarzu w Legnicy.

📢 To będzie hit Krakowa. Jako pierwsi zwiedziliśmy Cogiteon. Oto, co jest w środku. Ekspozycja Małopolskiego Centrum Nauki gotowa na otwarcie Miał zostać otwarty w zeszłym roku, ale sporo trzeba było w Cogiteonie w Krakowie doszlifować i poprawić. Wielkie otwarcie Małopolskiego Centrum Nauki dla mieszkańców i turystów już 21 czerwca, ale grupie dziennikarzy pokazano wnętrza i ekspozycję wcześniej. Zobaczcie zdjęcia z wystawy i przestrzeni w wielkim gmachu przy Bora-Komorowskiego w Krakowie. To ten z parkiem na... dachu! Zaplanowano też już huczne otwarcie Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon - zobaczcie jego program. A zwiedzanie dla wszystkich od niedzieli 23 czerwca. Bilety są już do nabycia przez internet. 📢 Chcą otworzyć tajemniczą Małpią Wyspę na Jeziorze Rożnowskim dla turystów. To miejsce ma niezwykłą historię, ale co z rezerwatem przyrody? Władze gminy Gródek nad Dunajcem chcą udostępnić Małpią Wyspę, położoną na Jeziorze Rożnowskim, na którą od lat jest zakaz wstępu. Znajduje się tam rezerwat ptactwa wodnego, nad którym sprawuje pieczę Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, okazuje się jednak, że najprawdopodobniej w przyszłym roku zakaz zostanie zniesiony. To otwiera drogę do zagospodarowania tego dziewiczego terenu. Bogatą przeszłość historyczną i gospodarczą ukazują dokumenty kościelne jak i ukryte w ziemi resztki zamku na wyspie Grodzisko, zwanej popularnie Małpią Wyspą.

📢 Koniec marzeń o drezynie po 140-letniej linii kolejowej nr 104 w Pisarzowej? Rozpoczęła się rozbiórka torów Ambitne plany miłośników kolei znikają wraz ze starą linią kolejową numer 104, przebiegającą przez powiat limanowski, wybudowaną 140 lat temu. Rozpoczęła się rozbiórka torowiska, które z niewielkim nakładem pracy i pieniędzy mogło stać się atrakcją turystyczną. Stowarzyszenia Kolejowo-Historycznego "Galicjanka" chciało tam wprowadzić drezyny, ale mimo starań pomysł nie zostanie tam zrealizowany.

📢 Kolejny znany sklep z Nowej Huty może zniknąć z mapy Krakowa. "Świetlik powoli umiera, nie mamy szans na rynku" Wchodząc do sklepu elektrycznego "Świetlik" na os. Teatralnym można przenieść się w czasie do początku lat 90. Wystrój, półki, asortyment, a nawet ręcznie robione ceny za pomocą pieczątek. - W latach świetności drzwi do naszego sklepu nie zamykały się, klienci tylko mijali się w drzwiach wejściowych. Dzisiaj przychodzi jeden człowiek na godzinę. Żal patrzeć, jak sklep, któremu oddałam życie powoli umiera - nie kryje żalu Joanna Węgiel, właścicielka "Świetlika", w którym 30 lat temu "elektryczne" zakupy robiło pół Nowej Huty. Sklep niedługo będzie obchodził 60. urodziny.

📢 Małopolscy rolnicy zrezygnują z hodowli zwierząt? Zaskakujące wyniki raportu. Wielu jest otwartych na zmiany, ale stawiają warunki Czy małopolski rolnik zamierza zlikwidować kurnik i sam rozsmakuje się w jajecznicy z mąki z cieciorki, a może nadal będzie hodował nioski i jadł jajka? Czy będzie w stanie zamienić mleko krowie na szklankę napoju owsianego ze sklepowej półki? A może wyższe dofinansowanie do produkcji roślinnej sprawi, że od jutra bardziej smakować mu będą parówki z soi niż tradycyjne? O tym „Jak polscy rolnicy widzą przyszłość produkcji żywności?” mówi najnowszy raport RoślinnieJemy, przeprowadzony we współpracy z Ogólnopolskim Panelem Badawczym Ariadna. Z raportu wynika, że aż 58 proc. małopolskich rolników poparłoby działania rządu w kierunku dofinansowania zmiany profilu produkcji ze zwierzęcej na roślinną. 📢 Odkryte baseny w Krakowie to... prehistoria. Z wielu ostał się jeden. Pamiętacie Clepardię, Cracovię, Wisłę i Polfę? Jedni chodzili na Clepardię, inni woleli Wisłę, jeszcze inni – Cracovię. A niektórzy bywali wszędzie. Dużą popularnością cieszyły się też Polfa, ale już mało kto pamięta, że uprzywilejowani mogli się też wybrać się na Wawel. Nie, to nie jest mapa sportowych rozgrywek, lecz miejsca, gdzie chodziło się kiedyś w Krakowie na odkryty basen. Po tamtych czasach zostało już jednak tylko wspomnienie. Bywaliście? Pływaliście? Pamiętacie tamte baseny? Zobaczcie zdjęcia!

📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Oto najśmieszniejesze memy o wędkarzach. Sezon lato 2024 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"! 📢 Kraków w latach 80. to był inny świat! Tak wyglądało miasto tuż przed wyborami 4 czerwca 1989 roku. Za chwilę miała rozpocząć się nowa epoka Na początku 1989 roku w Krakowie wciąż stał pomnik Lenina (zniknął w grudniu tego samego roku), potęgą był Pewex (na wolnym rynku sobie nie poradził), były ulice Koniewa, Bohaterów Stalingradu i Rewolucji Październikowej, ale czuć już było wiatr zmian. W marcu w mieście pojawiły się pierwsze kantory, bo obrót dewizami stał się legalny. Czerwcowe wybory były czasem święta, choć poprzedzały je burzliwe wiosenne demonstracje m.in. przeciwko rozmowom opozycji z komunistami i ustaleniom Okrągłego Stołu. Pamiętacie tamten Kraków?

📢 W zakopiańskich Kuźnicach powstaje pomnik Kurierów Tatrzańskich. Odsłonięcie 20 czerwca podczas specjalnej uroczystości Na 13-tonowym głazie trwa ustawianie postaci kurierów tatrzańskich, którzy przeprowadzają emisariusza przez góry. Pomnik ma upamiętniać niezwykle odważnych górali, którzy z narażeniem życia przeciwstawili się okupantowi.

📢 Mateusz Dróżdż, prezes Cracovii: Gdy przyjdzie oferta 1,5 mln euro, to nie zatrzymamy zawodnika Mateusz Dróżdż, prezes Cracovii, spotkał się z kibicami na imprezie pod nazwą „Kawa z prezesem”. Już drugi raz sternik „Pasów” odpowiadał na pytania fanów. 📢 Euro 2024. Strefa kibica w Krakowie czeka na fanów futbolu. Gdzie obejrzycie mecz Polska - Holandia? W piątek 14 czerwca w Niemczech rozpoczęły się piłkarskie Mistrzostwa Europy. Wszystkie mecze Euro 2024 można oglądać w krakowskich strefach kibica - jedna znajduje się przy Galerii Kazimierz, druga w sąsiedztwie Tauron Areny. W niedzielę o godz. 15 zapowiadają się ogromne emocje, bowiem swoje pierwsze spotkanie rozegra reprezentacja Polski, która zmierzy się z Holandią. W strefach przygotowano wiele imprez towarzyszących i dodatkowych atrakcji, w tym bogatą ofertę gastronomiczną.

📢 Strefy kibica Euro 2024 w Krakowie. Tutaj można obejrzeć mecze Polski i inne spotkania mistrzostw Europy w piłce nożnej Zaczynają się mistrzostwa Europy w piłce nożnej, co oznacza, że wielu z nas będzie oglądać mecze naszej reprezentacji i nie tylko. Gdzie w Krakowie obejrzymy mecze mistrzostw Europy? Gdzie znajdują się strefy kibica? Oto wskazówki dla tych, którzy od oglądania Euro 2024 w domu, wolą przeżycia bardziej wspólnotowe. 📢 Niezwykły Kraków lat 60. Magiczna podróż w czasie. Tak wyglądało miasto ponad 60 lat temu! Zobaczcie te zdjęcia! Lata 60. minionego wieku przyniosły wiele potrzebnych zmian w krajobrazie Krakowa, to wówczas nad brzegiem Wisły powstał Dom Handlowy Jubilat, a obok Błoń - hotel Cracovia, w tym czasie wzniesiono również biurowiec Biprostalu. Budowano Miasteczko Studenckie, a w kamienicy przy Rynku został otwarty jeden z najstarszych klubów studenckich w Polsce - Pod Jaszczurami, który istnieje do dziś. Proponujemy przenosiny do Krakowa sprzed 60 lat dzięki archiwalnym zdjęciom ze zbiorów Muzeum Krakowa.

📢 Autobus z napędem wodorowym będzie jeździł na drodze do Morskiego Oka Jeszcze w te wakacje na drodze prowadzącej do Morskiego Oka ma pojawić się duży autobus z napędem wodorowym. Testów takiego pojazdu w Tatrach jeszcze nie było. 📢 Mają rozmach! W Rabce-Zdroju postęp prac przy budowie linii kolejowej nr 104 Chabówka-Nowy Sącz widać z daleka. Zobacz najnowsze zdjęcia Trwa największa inwestycja kolejowa w historii Małopolski. Efekty prac można podziwiać na różnych odcinkach linii kolejowej nr 104 Chabówka-Nowy Sącz, która wchodzi w skład dużego projektu Podłęże-Piekiełko. Najwcześniej zaczęli prace w Rabce-Zdroju, dlatego tam postępy są najbardziej widoczne. 📢 Doda na urlop pojechała kamperem z Pachutem. To nie all inclusive! Jej partner chce zdobyć kolejny wodospad, tym razem w Szwajcarii. Zdjęcia Doda i Dariusz Pachut od jakiegoś czasu tworzą dość tajemniczą parę. Czasami pokazują się publicznie, ale nie publikują już, jak na początku związku, zdjęć na Instagramie. Zazwyczaj "zdradza" ich piesek piosenkarki- Wolfi, który pojawia się u nich na relacjach w jednym czasie. Teraz wybrali się do Szwajcarii, gdzie Pachut wraz z ekipą chce zdobyć kolejny wodospad w ramach projektu "Korona Wodospadów". Pogoda daje im tam w kość!

📢 Słynny youtuber wyruszył na wędrówkę z Krakowa. "Znalazłem NAJPIĘKNIEJSZE miejsce w POLSCE!". Michu zachwycony Ojcowskim Parkiem Narodowym Wyruszył z Krakowa, bo tu zaczyna się Szlak Orlich Gniazd. Dał sobie cztery dni na jego przejście, a to dystans ponad 160 km. Już wiemy, że pierwszego dnia doszedł do Rabsztyna, przedreptał ponad 50 km. A film o swojej wędrówce przez m.in. Ojcowski Park Narodowy zatytułował: "Znalazłem NAJPIĘKNIEJSZE miejsce w POLSCE!". Kto? Michał Jesionowski. "Michu". Jeden z najbardziej znanych youtuberów z branży motoryzacyjnej. Ten łysy brodacz, którego znacie z kanału Miłośnicy Czterech Kółek.

📢 Uroczyste zakończenie roku akademickiego w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Oświęcimiu. Jest jednym z najstarszych w Polsce. Zdjęcia Ponad 300 słuchaczy i wielu gości spotkało się w Oświęcimskim Centrum Kultury na zakończeniu kolejnego roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Oświęcimiu.

📢 Na to czekaliśmy! Na Wesołej w Krakowie wreszcie przestanie hulać wiatr. Przejęli ją artyści 50 instalacji i rzeźb artystów krakowskich, ale też twórców zagranicznych zagościło w przestrzeni dawnego Szpitala Uniwersyteckiego na Wesołej w ramach Festiwalu Sztuki w Przestrzeni Publicznej „OPEN CITY”. Pozostaną tu do końca sierpnia, można je oglądać za darmo. 📢 Dni Bukowna 2024 już w ten weekend. Na scenie wystąpią: Spaam, Łydka Grubasa, Piersi, Daj To Głośniej i Agbe. Poznajcie szczegóły W najbliższy weekend w Bukownie nie zabraknie atrakcji. Już w sobotę, 15 czerwca rozpoczną się tegoroczne Dni Bukowna. Podobnie jak w ubiegłych latach organizatorzy przygotują całą masę atrakcji. Nie zabraknie także koncertów. W tym roku zagrają: Spaam, Łydka Grubasa, Piersi, Daj To Głośniej i Agbe. 📢 Lot balonem nad Krakowem. Ile kosztuje w 2024 roku? Z jakiej wysokości zobaczysz miasto? Balon widokowy jest jedną z atrakcji Krakowa. Decydując się na lot balonem, możemy z góry spojrzeć na Stare Miasto, na Wawel, na Kazimierz, pod stopami mamy Wisłę. Na jaką wysokość możemy się wznieść będąc w gondoli? Ile trwa ten lot? Czy zawsze jest możliwy? No i ile kosztuje taka przyjemność w 2024 roku? Wyjaśniamy.

📢 TOP Najlepszych sucharów internetu 2024 roku, które poprawią Ci humor. Te kawały są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić! Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary2024 roku z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę!

📢 Gdzie zjeść w Krakowie? Targi w Krakowie, zarządca Expo Kraków, stworzyły przewodnik po restauracjach. Pomogła dziennikarka kulinarna Przewodnik powstał we współpracy firmy Targi w Krakowie Expo Kraków z Kati Płachecką - dziennikarką kulinarną prowadzącą portal krakowfood.pl, twórczynią konta @krakowfood.kati (największego w Krakowie Instagrama poświęconego gastronomii z Krakowa i Małopolski). W przewodniku znajdziecie ciekawe miejsca na każdą porę dnia. Oczywiście przewodnik jest też promocją samych Targów, które zachęcają jednak swoich klientów i gości, by ruszyli z ulicy Galicyjskiej "w miasto" i poznali smaki Krakowa.

📢 Wielka Strefa Kibica na EURO 2024 czeka na kibiców w Arena Garden przy Tauron Arenie Kraków Wielka Strefa Kibica na EURO 2024 w Arena Garden przy Tauron Arenie Kraków będzie funkcjonować przez miesiąc od 14 czerwca do 14 lipca. Kibice mogą tam zobaczyć transmisję wszystkich meczów tegorocznych piłkarskich mistrzostw Europy w Niemczech od fazy grupowej po finał, w tym spotkań rozgrywanych przez reprezentację Polski. 📢 U stóp Wawelu rozpoczął się Jarmark Świętojański z mnóstwem atrakcji Od 13 do 23 czerwca na Bulwarze Czerwieńskim potrwa Jarmark Świętojański. Organizatorzy zapowiadają bogaty program wydarzenia. Sprawdziliśmy, co krakowianie znajdą na targowych straganach. 📢 W Tarnowie odkrywają tajemnice rodowej krypty Ostrogskich. Badacze otwarli bogato zdobione sarkofagi i trumny pod posadzką katedry. Zdjęcia Wszystko wskazuje na to, że w sarkofagu w krypcie rodowej Ostrogskich pod posadzką tarnowskiej katedry spoczywa nie pierwsza, jak sądzono dotąd, ale trzecia żona księcia Janusza, byłego właściciela Tarnowa. W nocy ze środy na czwartek (z 12 na 13 czerwca) odbyła się eksploracja sarkofagów, którą przeprowadził zespół wybitnych naukowców. To krok do tego, aby odkryć tajemnicę pochowków, a także by połączyć wszystkie krypty i tym samym stworzyć podziemny szlak.

📢 Cracovia zmienia herb i nazwę. Ma być historycznie W dniu 118. urodzin następują ważne zmiany w Cracovii. Zmienia się nazwa z MKS Cracovia SSA na KS Cracovia SA. Jest też nowy herb. Krakowski klub w momencie sprzedaży akcji przez miasto stracił już legitymację, by nazywać się Miejskim Klubem Sportowym 📢 Najlepsze punkty widokowe na Tatry. TOP 10 miejsc, które Cię zachwycą. Zapierające dech widoki na tatrzański krajobraz Najpiękniejsze punkty widokowe na Tatry, w których można poczuć bliskość natury i podziwiać wspaniałe krajobrazy. Każdy z nas inaczej odbiera obcowanie z przyrodą, ale harmonia, spokój i zachwyt to najczęstsze emocje, które towarzyszą przy podziwianiu zapierających dech w piersiach widoków. Przedstawiamy miejsca z najpiękniejszymi widokami na Tatry, które wzbudzą u Was wielki zachwyt. Jesteście gotowi? Zobaczcie mapy, opisy oraz zdjęcia i zaplanujcie majówkowe wycieczki z pięknymi widokami. Podpowiadamy, gdzie się znajdują i jak do nich trafić!

📢 Szósty transfer Wieczystej Kraków. W II-ligowej drużynie zagra Rafael Gonzalez "Chuma" Wieczysta Kraków po awansie jest bardzo aktywna na rynku transferowym. Pozyskała kolejnego, już szóstego zawodnika - w Krakowie zagra Rafael Gonzalez, używający pseudonimu Chuma. Z beniaminkiem II ligi podpisał dwuletni kontrakt, z opcją przedłużenia go o rok. 📢 Komunikacja miejska w dawnym Krakowie. Zobacz, jak kiedyś podróżowało się po mieście [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Poruszanie się komunikacją miejską po Krakowie wiele lat temu wyglądało zupełnie inaczej niż dzisiaj. Podróże autobusami i tramwajami były zdecydowanie mniej komfortowe, a pierwsze pojazdy, które pojawiły się na krakowskich ulicach nie miały nawet drzwi. Często pasażerów było tak dużo, że musieli zajmować miejsca... na zewnątrz pojazdu.

📢 Moje miasto. Miały być odlotowe Planty, a mamy księżycowy krajobraz w centrum Krakowa Łącznica kolejowa na Zabłociu została otwarta w 2017 roku. Estakady między ulicami Kopernika i Miodową wraz z przystankiem Grzegórzki powstały w latach 2017-2023. Był więc czas na to, by zagospodarować tereny pod nimi. Wydano pieniądze na efektowne koncepcje, czarowano wizją nadziemnych Plant nad torami. Zamiast tego mamy pył, śmietniska i dzikie parkingi z autami znaczonymi odchodami przez krakowskie gołębie.

📢 Tool w Krakowie nie zawiódł! Fani amerykańskiego zespołu zachwyceni koncertem w Tauron Arenie. W pierwszym rzędzie... europoseł PiS To był jeden z najważniejszych koncertów w Krakowie w tym roku, a do tego legendarnej już amerykańskiej grupy Tool. Zespół przyciąga fanów na swoje wydarzenia mocnymi brzmieniami, ale także dopracowaną oprawą scenicznego show. I tym razem fani nie zawiedli, ruszając tłumnie do Tauron Areny Kraków. Ostanie bilety zależnie od miejsca kosztowały 500, 600 lub ponad 800 zł. Bilety pod sceną rozeszły się wcześniej i kosztowały blisko 1000 zł. W pierwszym rzędzie wypatrzyliśmy Dominika Tarczyńskiego, europosła PiS. Zobaczcie zdjęcia z koncertu, który zorganizowała agencja Live Nation. 📢 Zamek w Muszynie "Cudem Polski"! Czytelnicy magazynu National Geographic wybrali turystyczną perełkę, którą warto odwiedzić Zamek w Muszynie został "Cudem Polski". To dzięki czytelnikom National Geographic Magazine Poland, którzy w internetowym głosowaniu oddali najwięcej głosów na częściowo zrekonstruowany średniowieczny obiekt. Budowla cieszy się popularnością, a teraz może być jeszcze lepiej. Ogólnopolski konkurs ma na celu promocję wyjątkowych miejsc w Polsce.

📢 Te miasta w Małopolsce wyludniają się w zastraszającym tempie. Oto TOP 15 miejscowości, z których ubywa mieszkańców W ciągu ostatnich kilkunastu lat większość polskich miast ma problem z odpływem mieszkańców. W ogólnopolskim rankingu najszybciej wyludniających się miast prym wiedzie Władysławowo, którego populacja od 2002 do 2023 roku skurczyła się aż o 36,7 procent. Wyludniły się w tym czasie także inne turystyczne nadmorskie miejscowości: Hel (spadek o 34,7 procent) i Jastarnia (spadek o 33,7 procent). A jak wygląda sytuacja w naszym województwie? Oto 15 najszybciej wyludniających się miast w Małopolsce.

📢 Doda pokochała Łącko i góry. Wraz z z ukochanym Dariuszem Pachutem i pieskiem na wieżę widokową w Gorcach. Często bywa w okolicy Doda spędza czas z Dariuszem Pachutem, w jego rodzinnej miejscowości koło Łącka. Jest tam częstą bywalczynią. Tak było także w długi weekend. Choć piosenkarka nie relacjonuj już wprost swojego życia osobistego w mediach społecznościowych to na nagraniach, które dodaje jej ukochany widać, że towarzyszy mu podczas górskich wycieczek. Na nagraniach zawsze też pojawia się jej uroczy piesek. Długi weekend Doda spędziła w górach a konkretnie w Gorcach. Wybrała się na wieżę widokowa w gm. Ochotnica Dolna.

📢 Hot mama! Patrycja Tuchlińska to już mama dwójki! Ciążowa sesja ukochanej miliardera Wojciechowskiego. Już urodziła? 30.05 Patrycja Tuchlińska to była modelka, która od kilku lat związana jest ze starszym miliarderem - Józefem Wojciechowskim. Młoda mama trzyletniego Augusta została mamą po raz drugi? W Dzień Matki opublikowała zdjęcia z sesji ciążowej, na której wygląda jak milion dolarów. Modelka długo utrzymywała w tajemnicy błogosławiony stan, wygląda na to, że już urodziła. 📢 Jej głosem i urodą zachwycał się Piotr Cugowski. Uczestniczka "The Voice of Poland" Izabela Szafrańska wyszła za mąż! Izabela Szafrańska, pochodząca z Lipnicy Wielkiej na Sądecczyźnie piosenkarka, która najpierw głosem, a potem i urodą oczarowała m.in. Piotra Cugowskiego podczas występu w „The Voice of Poland”, wyszła za mąż. Artystka powiedziała „tak” swojemu partnerowi Grzegorzowi podczas kameralnej uroczystości w Pałacu Zdunowo.

📢 Zakwitł ogród św. Rity przy sanktuarium w Nowym Sączu. Wygląda teraz zjawiskowo W ogrodzie różanym w sanktuarium św. Rity zakwitły piękne róże - kwiaty poświęcone świętej pochodzącej z włoskiej Casci. Ogród otwarto w maju 2017 roku, i od tego czasu, w sezonie letnim, można podziwiać pnące się po pergoli i rosnące na grządkach kwiaty. Teraz wygląda pięknie.

📢 Bajeczne życie najmłodszej sądeckiej milionerki. Ola Nowak króluje na Instagramie i pokazuje luksusowe życie. Jaki ma przepis na sukces? Ola Nowak to gwiazda internetu, po latach funkcjonowaniu w nim ma mocną rzeszę fanów. Sądeczankę śledzi 1,6 mln osób, to troch mniej niż liczba obserwujących chociażby u znanej wszystkim piosenkarki Dody. Aleksandra z Nowego Sącza już kilka lat temu wyprowadziła się do Warszawy. Teraz jest prawdziwą bizneswomen, która dużo podróżuje, pracuje w sieci i kupuje kolejne mieszkania. To chyba najmłodsza sądecka instagramerka-milionerka, o której ciągle jest głośno. Jaki jest jej przepis na sukces?

📢 Patrycja Tuchlińska obchodzi 29. urodziny z przyjaciółką. Stare zdjęcia ukochanej miliardera Józefa Wojciechowskiego. Tak wyglądała kiedyś Patrycja Tuchlińska ukochana miliardera Józefa Wojciechowskiego właściciela m.in. Hotelu Czarny Potok w Krynicy-Zdroju obchodziłą 11 marca urodziny. Modelka kończy 29 lat. Tym razem świętowała skromnie z przyjaciółką. Od sześciu lat jest w szczęśliwym związku z miliarderem Józefem Wojciechowskim. Para doczekała się syna Augusta. Jak zmieniła się modelka od czasu, kiedy poznała swojego partnera? 📢 Patrycja Tuchlińska świętuje wraz z Józefem Wojciechowskim jego 77. urodziny w Dubaju. Tak miliarder wyglądał ponad 20 lat temu! Miliarder Józef Wojciechowski obchodzi 77 urodziny. W tym wyjątkowym dniu towarzyszu mu ukochana Patrycja Tuchlińska oraz ich synek. Parę dzieli prawie pół wieku! Deweloper i były prezes Polonii Warszawa był dwukrotnie żonaty, słynie też z zamiłowania pięknych i młodszych kobit. Jest ojcem sześciorga dzieci. Jeden z najbogatszych Polaków i właściciel m.in. hotelu w Krynicy-Zdroju wypoczywa wraz z rodziną w egzotycznym kurorcie.

📢 Patrycja Tuchlińska w Krynicy-Zdroju wraz z rodzicami witała Nowy Rok. Sylwestrowa kreacja ukochanej Wojciechowskiego robi wrażenie 4.1 Szampańskiej zabawy nie zabrakło w Krynicy-Zdroju. Patrycja Tuchlińska spędzała ostatni dzień roku rodzinnie. Towarzyszyli jej rodzice i synek, a czas spędzali w luksusowym hotelu. Partnerka Józefa Wojciechowskiego zachwycała kreacją sylwestrową. Prezentowała się w niej znakomicie. 📢 W Krakowie płoną kolejne samochody. Mieszkańcy coraz bardziej zaniepokojeni. Obawiają się, że w mieście grasuje podpalacz Od października br. w różnych częściach Krakowa płoną samochody. Ostatni raz w minioną niedzielę 27 listopada. W ostatnich miesiącach w wyniku pożarów zniszczeniu uległo już około dziesięciu pojazdów. Mieszkańcy są coraz bardziej zaniepokojeni i obawiają się, że może to być sprawka seryjnego podpalacza. Policja na razie każdy pożar analizuje osobno, ale funkcjonariusze nie wykluczają, że badane przez nich sprawy mogą mieć ze sobą coś wspólnego. Radni dzielnicowi proszą o jak najszybsze wyjaśnienie przyczyn pożarów. - Chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców, które jest najważniejsze - komentują.

