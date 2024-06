Mieszkańcy Łapczycy i Moszczenicy przeciwko planowanej obok ich domów stacji ługowania gruzu solnego oraz rozbudowie oczyszczalni ścieków

Kilkudziesięciu mieszkańców Łapczycy i Moszczenicy obawia się skutków planowanych obok ich domów inwestycji. Chodzi o budowę instalacji do ługowania gruzu solnego oraz rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków. Obecnie trwa postępowanie administracyjne w sprawie tego pierwszego przedsięwzięcia.

Planowana przez kopalnię stacja ługowania gruzu solnego w Łapczycy niepokoi mieszkańców

Kopalnia Soli Bochnia od ośmiu już lat planuje budowę w rejonie dawnego szybu Moszczenica instalacji do ługowania gruzu solnego. Pozyskiwana w ten sposób sól byłaby wykorzystywana do zimowego posypywania dróg. Obiekt wraz z infrastrukturą techniczną ma powstać na terenie o powierzchni 0,6 hektara. Koszt inwestycji szacowany jest na ok. 12 mln zł, a jej realizacja może potrwać ok. 1,5 roku. Teren dawnego szybu Moszczenica, na którym planowana jest budowa instalacji ługowania gruzu solnego Paweł Michalczyk - Inwestycja służyć ma zagospodarowaniu gruzu solnego powstałego podczas prac górniczych, zabezpieczających podziemne zabytkowe wyrobiska Kopalni Soli Bochnia. Koncepcja projektowanego obecnie rozwiązania powstała w 2016 r. w związku z koniecznością zapewnienia w długiej perspektywie możliwości zagospodarowania ww. gruzu solnego - informuje Krzysztof Zięba, prezes Kopalni Soli Bochnia.

Mieszkańcy dowiedzieli się o planowanej inwestycji z pisma datowanego na 10 maja. W sumie trafiło ono do 45 gospodarstw. - Obawiamy się, że to ługowanie będzie nam szkodzić. Nie wiemy, co to jest stacja ługowania. Chcielibyśmy rozmawiać z ekspertem, bo przecież ktoś to projektuje. Chcielibyśmy, że wypowiedział się inwestor, czyli kopalnia, czy urząd gminy - uważa Maria Fiołek z Moszczenicy. Okoliczni mieszkańcy obawiają się jednak negatywnych skutków działania instalacji, m.in. hałasu. - Przez pewien czas na działce obok nas działała kruszarnia gruzu. Hałas był taki, że nie dało się pracować. Jeśli powstałaby instalacja do ługowania, nie wyobrażam sobie życia, a nie zamierzam się stąd wyprowadzać - mówi Grzegorz Migdał z Łapczycy.

- Chcielibyśmy rozmawiać z ekspertem, bo przecież ktoś to projektuje. Chcielibyśmy, żeby wypowiedział się inwestor, czyli kopalnia, czy urząd gminy - mówi Maria Fiołek z Moszczenicy.

- Inwestycja ma spełniać wszystkie normy środowiskowe wymagane prawem - uspokaja prezes kopalni Krzysztof Zięba. Tereny pokopalniane i oczyszczalnia ścieków znajdują się pośród wielu zabudowań mieszkalnych na granicy Łapczycy i Moszczenicy Google Maps

Mieszkańcy Łapczycy i Moszczenicy przeciwni rozbudowie oczyszczalni ścieków

Prócz kopalnianej inwestycji, niepokój ludzi potęguje planowana przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bochni rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków. Oczyszcza ona ścieki bytowe z Łapczycy, Moszczenicy i Gierczyc. Obecnie ma wydajność 168 metrów sześciennych na dobę, docelowo ma ona wzrosnąć niemal czterokrotnie (do 615 m3). Na razie konkretów dotyczących rozpoczęcia inwestycji brak, ale już teraz mieszkańcy narzekają na negatywne skutki oczyszczalni ścieków. Fetor roznosi się po okolicy zwłaszcza przy zmianie pogody. W zależności od kierunku wiatru są na niego narażeni mieszkańcy Łapczycy, jak i Moszczenicy.

- Jak zawieje, jest jeden smród - mówi Elżbieta Skotniczny z Moszczenicy, mieszkająca 500 metrów od oczyszczalni. Oczyszczalnia ścieków w Łapczycy widoczna od strony osiedla domów jednorodzinnych Paweł Michalczyk Barbara Dutka z Łapczycy sąsiaduje z oczyszczalnią na odległość ok. 10 metrów. - Jak się wywiesi pranie, to potrafi ono prześmierdnąć zapachem oczyszczalni. Tak nie powinno być. Skoro budynki są tak blisko, a one stały wcześniej niż powstała oczyszczalnia, to znaczy, że ktoś tego nie przemyślał - oburza się.

Podczas sesji Rady Gminy Bochnia przedstawiciele mieszkańców podzielili się swoimi obawami dotyczącymi obu inwestycji w "wolnych wnioskach". Pod nieobecność wójta, który opuścił obrady, rozmawiali z nimi szef wydziału ochrony środowiska i rolnictwa oraz radczyni prawna. - Staramy się coś z tym zrobić, żeby doprowadzić tę oczyszczalnię do takiego stanu, żeby nie stwarzała zagrożenia czy ciężkiego funkcjonowania dla osób, które się znajdują w jej otoczeniu - uspokajała na sesji 16 maja Ewelina Makowska, radczyni prawna. Zastępczyni wójta z dwóch poprzednich kadencji przekazała, że trwa poszukiwanie źródeł finansowania oczyszczalni, której budowa miałaby się odbyć w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

- Niestety sytuacja wygląda tak, że mamy kilka oczyszczalni na terenie gminy, zwykle znajdują się one w sąsiedztwie domostw – zaważyła Makowska. - Gdzieś te oczyszczalnie muszą być i ktoś przy tym musi mieszkać. Nasze działania będą skierowane na to, żeby te niedogodności jak najszybciej zlikwidować. Mieszkańcy, z którymi spotkaliśmy się w poniedziałek 3 czerwca, chcą spotkania z udziałem wójta, poświęconego obu planowanym inwestycjom w ich miejscowości. Oczyszczalnia ścieków w Łapczycy widoczna od strony dawnego szybu Moszczenica Paweł Michalczyk Nieczytelne tablice przy szlaku Via Regia Antiqua

