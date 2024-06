Mieszkańcy powiatu myślenickiego znów zakasali rękawy, by wspólnie pomagać. Kubuś Chmaj z Łyczanki potrzebuje wsparcia Aleksandra Łabędź

Mieszkańcy powiatu myślenickiego znów zakasali rękawy, by wspólnie pomagać. Mały mieszkaniec Łyczanki potrzebuje wsparcia Archiwum prywatne/siepomaga.pl Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Kubuś Chmaj z małej wsi Łyczanka w powiecie myślenickim cierpi na rzadkie mutacje genów i liczne choroby. W Polsce nie ma dla niego ratunku. Mimo to jego rodzina i sąsiedzi nie załamują rąk tylko podejmują wspólne działanie. Kwota potrzebna na dalsze leczenie to blisko 160 tys. zł. Już udało się zebrać ok. 50 tys. zł, a to wszystko dzięki mobilizacji wielu osób. Na Facebooku już prężnie działa grupa "Licytacje charytatywne dla Kuby Chmaja z Łyczanki", gdzie każdy może wystawić dowolny produkt, a kwota, za którą zostanie wylicytowany trafi na konto zbiórki.