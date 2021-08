Mieszkanie Plus na krakowskich Klinach już praktycznie gotowe. Czeka na lokatorów [ZDJĘCIA]

Osiedle powstające na krakowskich Klinach przy ul. Anny Szwed-Śniadowskiej to osiem bloków mieszczących 481 mieszkań. Każdy z budynków posiada cztery kondygnacje naziemne i jedną podziemną, w której znajdują się zamknięte garaże i komórki lokatorskie. Krakowskie Mieszkanie Plus, realizowane przez spółkę PFR Nieruchomości, to oferta skierowana głównie do rodzin, dlatego wśród powstających mieszkań dominują dwu i trzypokojowe, które stanowią ponad 90 proc. wszystkich lokali.

Jako pierwsi mogliśmy zobaczyć mieszkania od środka. Wszystkie są wykończone w standardzie umożliwiającym prawie natychmiastowe wprowadzenie się. Do wykonania we własnym zakresie pozostaje tylko montaż mebli kuchennych. Gotowe są przyłącza, ale montaż zlewu, ewentualnie zmywarki, i całej zabudowy kuchennej leży już po stronie lokatorów. Wszystkie mieszkania są pomalowane białą farbą, mają zamontowane drzwi wewnętrzne, położone są panele i zamontowane oświetlenie. Wykończone są także łazienki. Wystarczy wstawić meble i można mieszkać.