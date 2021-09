Mistrz Świata z Nowego Sącza Kuba Olszewski: Nie narzucaliśmy na siebie presji [Wywiad]

Kuba jak wrażenia po sukcesie w Teheranie?

To jest w ogóle coś niesamowitego! Piękne uczucie, lepiej nie mogliśmy sobie tego wyobrazić. Na pewno zawsze miło będzie wracać do tych chwil. Ten czas zostanie z nami, myślę że już na zawsze.

Spodziewaliście się, że w trakcie imprezy rangi mistrzowskiej stracicie ogółem raptem jednego seta?

Trzeba szczerze przyznać, że przed turniejem na pewno nie byliśmy stawiani w roli faworytów, patrząc chociażby na nasze słabsze warunki fizyczne na tle innych zespołów. Od początku mistrzostw graliśmy spokojnie, dojrzale i mądrze. Do każdego ze spotkań podchodziliśmy w ten sam sposób, nie narzucaliśmy sobie żadnej presji. To był chyba klucz.

Co powiedział Wam trener Michał Bąkiewicz już po tym jak pokonaliście Bułgarów 3:0?

Mówił, że jest z nas bardzo dumny, ale ogólnie to zbyt wiele... nie mówił (śmiech). Było tak wiele emocji, że nic do nas nie docierało. Liczyła się radość po wygranej.