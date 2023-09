Młody jazz z Krakowa podbija świat. Grupa Quietet złożona ze studentów Akademii Muzycznej wygrała prestiżowy konkurs

7 Virtual Jazz Club to stowarzyszenie no profit, założone w 2016 roku przez Valerio Pappiego i Giorgię Stefanię Gabetto, zajmujące się wspieraniem rozwoju muzyki jazzowej we wszystkich jej formach. Jednym z jego celów jest odkrywanie nowych talentów poprzez wirtualną platformę konkursową. Wiosną tego roku stowarzyszenie zorganizowało dziewiątą edycję tegoż konkursu. Zgłoszenia były oceniane przez 38 ekspertów jazzowych, w tym dziennikarzy muzycznych, krytyków, muzyków i edukatorów.

- Nagraliśmy w studiu krakowskiej Akademii Muzycznej moją kompozycję „Scand”. To nasz hołd dla skandynawskiego jazzu, który nas inspiruje. Wcześniej spotkaliśmy się może na trzech próbach. To było nasze pierwsze nagranie. Wysłaliśmy je na konkurs, najpierw były preselekcje, podczas których wybrano 25 zespołów z całego świata. Potem wyłoniono z nich zwycięzców – w tym nas ze „Scand” w kategorii muzyków do 25. roku życia – mówi nam Dominik Cichy, lider zespołu Quietet.