Modyń. Wieża widokowa. Zobaczysz Tatry, Pieniny, a nawet Babią Górę. Także w listopadzie [ZDJĘCIA]

Modyń. Gdzie jest ta góra?

Gmina Łącko wita - głosi baner, znajdujący się przy wejściu na wieżę widokową. Dołożyły się do niej także gminy Kamienica i Łukowica. Modyń (TA Modyń) położona jest ok. 10 km od Limanowej, 30 km od Nowego Sącza i 80 km od Krakowa - to odległości samochodowe od punktów, z których możemy zacząć podejście. Najkrótsze zajmą mniej niż godzinę: niebieskim szlakiem z Młyńczysk (Cisowy Dział), czarnym z Wierzyki. Z Łącka prowadzi szlak żółty, znacznie dłuższy.