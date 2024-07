Niebywałe! 97-letni piechur wyszedł na szlak Beskidu Wyspowego. "Elegancki pan w garniturze"

Jak zauważa nasz rozmówca, rześki 97-latek mieszkający w Zalesiu co roku zdobywa tytuł najstarszego uczestnika akcji.

- Co więcej Pan Władysław do dziś uczestniczy w pracach polowych. Jest w tak dobrej formie, że ostatnio gdy zobaczył na szlaku kałużę szybko stwierdził, że musi przyjechać koniem i to naprawić. Można go tylko podziwiać. To już nasza tradycja, że elegancko ubrany pan w garniturze sam wędruje na Modyń – dodaje Szynalik.