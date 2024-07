Przetarg na dokończenie stadionu Sandecji został unieważniony. Będą negocjacje

Jak zapowiedziała NIK na początku bieżącego tygodnia zostanie wszczęte postępowanie w trybie negocjacji z ogłoszeniem poprzez umieszczenie w Dzienniku Wspólnot Europejskich. Pozwoli to na na zaproszenie potencjalnych oferentów do składania ofert na dokończenie inwestycji z możliwością negocjowania warunków realizacji, co jest kwestią kluczową.

- Po analizie złożonej w postępowaniu przetargowym oferty, spółka NIK podjęła decyzję o unieważnieniu przetargu, co daje możliwość uruchomienia nowej procedury w trybie negocjacyjnym z możliwością zaproszenia oferentów do składania ofert wstępnych z możliwością negocjowania warunków zamówienia – przekazał Dawid Janik, wiceprezes Zarządu Nowosądecka Infrastruktura Komunalna Sp. z o. o.

Dzięki wszczęciu postępowania NIK będzie mogła zaprosić „szeroki krąg oferentów do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu”.

- Już na podstawie ofert wstępnych, spółka NIK może podjąć decyzję o udzieleniu zamówienia firmie, która przestawi najkorzystniejsze warunki. Jest również możliwość przystąpienia w kolejnym etapie do negocjacji z wszystkimi oferentami, w celu ulepszenia treści ofert wstępnych, i po zaproszeniu do składania ofert ostatecznych, wyłonienia wykonawcy zamówienia – przekazał Janik.

Po tym jak oferencie zostaną zakwalifikowani, inwestor umożliwi im składanie ofert wstępnych, a po ich ocenie podejmie negocjacje co do warunków realizacji zamówienia, w tym negocjacje cenowe.

Jak mówił nam radny miejski z klubu Prawa i Sprawiedliwości Michał Kądziołka, ciężko być optymistą, jeśli mowa o otwarciu stadionu w tym roku. A taką deklarację w styczniu złożył prezydent Ludomir Handzel.

- Jeżeli miałbym mówić życzeniowo, to chciałbym by ten stadion był ukończony, ale patrząc realnie uważam, że stadionu w tym roku jednak nie będzie, a tego typu deklaracje składane przez władze miasta to nic innego jak wciąganie kibiców w kampanie wyborczą – przekazał w rozmowie z „Gazetą Krakowską”.

Do sprawy dotyczącej unieważnienia przetargu jeszcze w piątek odniosło się Stowarzyszenie Kibiców Sandecji.