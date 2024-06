Na nich można zarobić! Duet 18-latków przyszłością Sandecji, jeden gra w reprezentacji kraju

W niedawno zakończonej kampanii więcej meczów rozegrał Piotr Kowalik, którego z Sandecją wiąże umowa do końca czerwca br. z opcją przedłużenia o kolejnych 12 miesięcy. Obrońca reprezentacji Polski do lat 18, ostatni mecz z orzełkiem na piersi 5 listopada ub. roku przeciwko USA (2:2, grał 45. minut), zanotował 27 występów w 2. lidze (25 w wyjściowej „11”) i obejrzał pięć żółtych kartek. Młokos Maślanka, ten ma umowę do czerwca 2025, wychowanek „Dumy Krainy Lachów” (Kowalik pierwsze szlify zbierał w AP 2012) w tym sezonie zadebiutował dopiero w 30. kolejce w starciu z Chojniczanką w Chojnicach (0:1) wchodząc na plac gry w 65. minucie. Spisał się na tyle obiecująco, że w trzech ostatnich meczach sezonu wychodził na boisko już w pierwszym składzie, a Sandecja żadnego z tych spotkań nie przegrała. Igor zdobył też swoją premierową bramkę w tym sezonie, pokonując bramkarza wicelidera Kotwicy Kołobrzeg (3:1).

Występy zawodników z zainteresowaniem śledzi wieloletni szkoleniowiec z klubowej akademii Sandecji, Jerzy Czernecki.

- Miałem okazję pracować z Piotrkiem przez kilka lat. Wyróżnia go taki pozytywny charakter, jest zdeterminowany i pracowity. Do wszystkiego dochodzi pracą. Mam nadzieję, że będzie otrzymywał kolejne powołania do reprezentacji i pokaże w Sandecji na co go stać, a klub na tym zyska – mówi trener o Kowaliku.