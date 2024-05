Wieża na Jaworzu w Beskidzie Wyspowym do rozbiórki, ale będzie nowa i to na samym szczycie góry. Starą budowlę zjadł grzyb

Nowa wieża na Jaworzu

Prawie do samego szczytu góry Jaworz dochodzą pola uprawne, przez co tylko wierzchołek jest zalesiony. Dlatego też ponad dekadę temu pół kilometra od szczytu została wzniesiona tam 20-metrowa wieża widokowa, z której rozciąga się piękny widok na Zalew Rożnowski, Nowy Sącz, Beskid Niski, Beskid Sądecki, a przy dobrej pogodzie nawet na Pieniny i Tatry. Niestety, drewniana konstrukcja jakiś czas temu została zamknięta ze względu na zły stan techniczny. Wstęp na nią jest zabroniony.

Przy starej wieży, która zostanie rozebrana jest też pole biwakowe, zadaszony grill i wiata, to miejsce ma także przejść metamorfozę i zyskać nowy blask.

Jaworz (918 m n.p.m) to najwyższy szczyt Pasma Łososińskiego w Beskidzie Wyspowym. Pasmo nazywane Łososińskim wznosi się we wschodniej części Beskidu Wyspowego, granicząc z doliną Dunajca i zbiornikami zaporowymi Rożnowskim oraz Czchowskim. Od strony południowej turystycznie biegnie droga krajowa 28 z Nowego Sącza do Limanowej.