Morderstwo pod Olkuszem w Zimnodole. Nie żyje mężczyzna

- Przez jakiś czas Grzesiek tu nie mieszkał, wyprowadził się do brata, ale wrócił - mówi jedna z dalszych sąsiadek.

- Nie wiem czy w tej rodzinie wcześniej dochodziło do jakiś złych sytuacji. Podobno to morderstwo było brutalne. Sąsiedzi mówią że ta kobieta go poćwiartowała - mówi spotkana w Zimnodole pani Kazimiera.