Wystartował konkurs dla młodych muzyków i zespołów z Krakowa i Małopolski - ODKRYWKA 2024

ODKRYWKA 2024 to przegląd muzyczny skierowany do zespołów z Krakowa i okolic, które nie wydały jeszcze długogrającego albumu. Organizuje go Dworek Białoprądnicki we współpracy z radiem JazzKultura. Celem imprezy jest zaprezentowanie publiczności nowości na krakowskiej scenie – jej różnorodności i jakości oraz wsparcie debiutujących artystów w dotarciu do większego grona odbiorców. Wzięcie udziału w przeglądzie jest też okazją do profesjonalnego zarejestrowania audio z koncertu. Organizatorzy przewidują również nagrody.

Najważniejsze informacje:

1. Przegląd ma formę cotygodniowych, piątkowych koncertów na plenerowej scenie w Dworku Białoprądnickim w okresie letnim (lipiec-sierpień). Zespół jest zobowiązany do bezpłatnego wykonania przynajmniej 60-minutowego występu z autorskim repertuarem.

2. Spośród występujących zespołów jury powołane przez organizatora wyłoni laureatów i rozdysponuje nagrody: nagranie i wyprodukowanie singla w studiu im. Janusza Muniaka w Krakowie z obsługą realizatora, live sesję audio-video realizowaną przez Dworek TV połączoną z wywiadem, koncert w Dworku Białoprądnickim w uzgodnionym terminie.