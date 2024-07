"Morze Martwe" - krakowska Ars Latrans Orchestra prezentuje nowy singiel

"Morze Martwe" to utwór-niespodzianka od Ars Latrans Orchestry. Po wydaniu albumu "Noir" zespół przygotował coś wyjątkowego dla swoich słuchaczy. To letni utwór w stylu drum & bass, który jednocześnie niesie ze sobą mroczną historię. W piosence usłyszycie Martynę Baranowską oraz Miłosza Szefnera, który tak opowiada o singlu:

- "Morze Martwe" to opowieść o toksycznym związku, pełnym miłości, pożądania i tęsknoty. Partnerzy wielokrotnie próbują wrócić do siebie i naprawić to, co się wydarzyło, jednak ich wysiłki zawsze kończą się tak samo. Bez względu na to, ile razy próbują, kręcą się w błędnym kole, z którego nie potrafią się wydostać - opowiadają wokaliści.