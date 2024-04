Mostek na potoku w Ropicy Górnej liczy ponad wiek, a za chwilę może go w ogóle nie być, bo się zawali. Nikt nowego najpewniej nie wybuduje

Na most trafić łatwo, bo wystarczy nieco tylko zjechać z drogi wojewódzkiej w kierunku Koniecznej. Dokładnie na wysokości skrętu w stronę Bartnego. Latem przeprawa kryje się nieco za drzewami, ale teraz, gdy jeszcze nie wszystko w pełni kwitnie, widać ją z trasy.

- Teraz jest już w takim stanie, że tak naprawdę zagrozić mu może każdą większa woda – mówi ze smutkiem Aleksander Gucwa, mieszkaniec Sękowej. - To już ostatnia chwila, by go ratować. Bo jak runie, to nikt już go nie odbuduje – przewiduje.