MPK będzie obsługiwać gminę Chełmiec. Nowy wójt w pierwszym tygodniu urzędowania spełni obietnicę wyborczą

Rzadko zdarza się, by już w pierwszym tygodniu urzędowania spełnić jedną z obietnic wyborczych. To uda się Stanisławowi Kuzakowi, zaprzysiężonemu we wtorek, 7 maja, nowemu wójtowi gminy Chełmiec.

- Głównym punktem mojej kampanii wyborczej było przywrócenie kursów MPK na teren gminy. Dzięki temu mieszkańcy będą cieszyć się większą mobilnością. Jestem też przekonany, że uda się ograniczyć indywidualne korzystanie z samochodów, mieszkańcy przesiądą się do komunikacji, zbiorowej, a to z kolei przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza oraz korków – mówi Stanisław Kuzak, wójt gminy Chełmiec.

Już w poniedziałek, 13 maja, podczas drugiego posiedzenia sesji Rady Gminy Chełmiec, zostanie zawarte porozumienie, na mocy którego Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Nowym Sączu będzie mogło świadczyć usługi na terenie ościennej gminy.

- Wójt gminy Chełmiec i prezydent Nowego Sącza podadzą sobie dłonie. To będzie symbol i zapowiedź dalszej współpracy z naszym sąsiadem. W rozmowach z Ludomirem Handzlem wyraziłem gotowość współpracy na każdym poziomie, także w kwestii kanalizacji, czy wodociągu – dodaje wójt Chełmca.