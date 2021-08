Mucharz. Mieszkańcy mają dość śmiecących turystów i prowizorki nad Jeziorem Mucharskim. Grożą blokadą drogi krajowej nr 28 Bogumił Storch

Mieszkańcy okolic nad Jeziorem Mucharskim mogą zablokować w proteście DK28. Chodzi o to, że to miejsce, które miało być atrakcją, staje się śmietnikiem. Nie ma tu też żadnego legalnie działającego kąpieliska, za to jest pełno śmieci po każdym ciepłym dniu. Zjeżdżają tu ludzie z całej Polski, szczególnie odpocząć w "pięknych okolicznościach przyrody", ale robią to na dziko. Nie ma tu podstawowej infrastruktury: parkingów, toalet, plaż. Można sobie wyobrazić, co po sobie zostawiają.