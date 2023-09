Muffiny cukiniowe, deser z marchewką oraz tarta z boczkiem, pomidorem i serem, czyli 3 dania, których musisz spróbować [PRZEPISY]

Wytrawne desery to wspaniała okazja, by spróbować swoich sił w kuchni, przetestować nowe, nieoczywiste połączenia i zaskoczyć domowników lub gości. Na zdjęciu muffiny cukiniowe.

Muffiny cukiniowe, deser z marchewką, nasionami chia i żurawiną i tarta z boczkiem – oto wytrawne dania, których musisz spróbować. Deser wcale nie musi być słodki! Wytrawne desery to wspaniała okazja, by spróbować swoich sił w kuchni, przetestować nowe, nieoczywiste połączenia i zaskoczyć domowników lub gości.

Muffiny cukiniowe – porcja warzyw w wygodnej formie

Muffinki to znany deser kuchni amerykańskiej. Zwykle wypełnione kawałkami czekolady i w towarzystwie słodkiego kremu, wypieki te świetnie sprawdzą się również w wersji na słono! To także łatwy sposób na łagodne wprowadzanie warzyw do dziecięcej diety – w formie wytrawnego śniadania lub jako zawartość szkolnego lunchboxa. Muffiny cukiniowe. Składniki: 2 średniej wielkości cukinie

1 cebula

2 jajka

100 g Dipu śmietanowego z karmelizowaną cebulką i cheddarem typu Crème Fraiche Mlekpol

pół szklanki mąki pszennej

100 g sera żółtego gouda Mlekpol

1 łyżeczka ziół prowansalskich

1 łyżeczka proszku do pieczenia

sól i pieprz Przygotowanie:

Cukinie ścieramy na tarce o dużych oczkach, następnie przekładamy na sito i solimy. Odstawiamy na 10 minut, a po tym czasie dokładnie odciskamy z wody. Piekarnik rozgrzewamy do 180 stopni. Ścieramy żółty ser, a cebulę kroimy w drobną kostkę. W misce mieszamy cukinie, cebulę i ser. W drugiej misce roztrzepujemy jajka z Dipem śmietanowym, proszkiem do pieczenia i ziołami prowansalskimi. Następnie łączymy obie masy. Dodajemy mąkę, sól i pieprz do smaku. Ciasto wlewamy do silikonowych foremek na muffinki, wstawiamy do piekarnika i pieczemy około 20–25 minut.

Deser z marchewką, nasionami chia i żurawiną

Wraz ze zbliżającą się nieuchronnie jesienią coraz częściej myślimy o kremowych, sycących posiłkach. Jednym z nich z powodzeniem może być pudding chia, który nie tylko na długo zaspokoi uczucie głodu, ale dzięki ciekawym dodatkom – odkryje przed nami nowe kulinarne połączenia. Deser z marchewką, nasionami chia i żurawiną. Składniki: 3 łyżki nasion chia

250 ml mleka Łaciate 3,2%

2 łyżki płatków migdałowych

2 duże marchewki

3 łyżki soku z cytryny

2 łyżki owoców granatu

2 łyżki żurawiny

1 łyżka miodu

Przygotowanie:

Podgrzewamy mleko tak, by nie doprowadzić go do wrzenia. Gdy będzie gorące, zalewamy nim nasiona chia. Dokładnie mieszamy i zostawiamy do wystygnięcia. Marchewki obieramy i kroimy w plastry – następnie miksujemy je na drobną masę w blenderze. Do nasion chia nasączonych mlekiem dodajemy łyżkę miodu i żurawinę. Deser układamy warstwami w naczyniach. Na spód kładziemy zmiksowane marchewki. Następnie wlewamy mleko z nasionami chia i żurawiną, a wierzch dekorujemy owocami granatu i prażonymi płatkami migdałów.

Tarta z boczkiem, pomidorem i serem – sycące danie z twistem

Jeśli jednak macie ochotę na większy posiłek, spróbujcie nowej, wytrawnej wersji tarty. Tym razem w towarzystwie aromatycznego boczku, sera i pomidora. Tarta z boczkiem, pomidorem i serem. Składniki na ciasto:

200 g mąki

100 g masła ekstra Łaciate

pół szklanki wody

szczypta soli Składniki na farsz: 4 cebule

250 g boczku wędzonego

100 g sera żółtego Edam

200 ml mleka Łaciate 3,2%

200 g śmietanki Łaciatej 12%

2 żółtka

2 pomidory

sól, pieprz

pół łyżeczki tymianku, oregano, chili w proszku Przygotowanie:

Nastawiamy piekarnik na 180 stopni. Z podanych składników szybko zagniatamy ciasto, które rozwałkowujemy. Formę do tarty smarujemy odrobiną masła. Następnie wykładamy na nią ciasto i nakłuwamy je widelcem. Formę wstawiamy do pieczenia na 20 minut.

W tym czasie przygotowujemy farsz: cebulę kroimy w piórka, a boczek w średnią kostkę i podsmażamy go bez dodatku tłuszczu, po czym zdejmujemy z patelni. Na tłuszczu wytopionym z boczku smażymy cebulę, dodajemy do niej sól, pieprz i tymianek. Jajka roztrzepujemy w misce, następnie wlewamy mleko i śmietankę oraz dodajemy pieprz, chili i oregano, a także starty ser. Mieszamy do połączenia składników.

Upieczone ciasto wyjmujemy z piekarnika, którego nie wyłączamy. Pomidory kroimy w kostkę. Mieszamy warzywa i boczek z gotowym sosem śmietanowo-serowym, następnie powstały farsz wykładamy na spód tarty. Wstawiamy do piekarnika i pieczemy jeszcze około 40 minut.

Zobacz też:

Najłatwiejsze sypane ciasto ze śliwkami na świecie