Dania z jęczmieniem w roli głównej. Skuś się na kaszotto, kaszę z warzywami i zdrowe ciasteczka jęczmienne. Zobacz przepisy

Kaszotto buraczkowe, kasza perłowa z pieczonymi warzywami, jęczmienianka z karmelizowaną gruszką i orzechami włoskimi, placuszki z cukinii z jogurtem z mąką jęczmienną i w końcu – zdrowe kruche ciasteczka jęczmienne z czekoladą i orzechami. Zobacz przepisy na pyszne i zdrowe dania z jęczmieniem w roli głównej.

Wspiera dobre trawienie, pomaga dbać o mocne kości i zapobiegać osteoporozie. To tylko niektóre zalety jęczmienia. Dieta zawierająca produkty z tego zboża pozytywnie wpływa także na kondycję naszej skóry, zapewnia energię, pozwala na obniżenie „złego” cholesterolu oraz utrzymanie glukozy we krwi na właściwym poziomie.

Marta Wysogląd – dietetyczka, autorka bloga kulinarnego JemzDietetykiem.pl i ekspertka III edycji kampanii „Glutenowy zawrót głowy – obalamy mity, potwierdzamy fakty” prezentuje przepisy na bazie produktów i przetworów z jęczmienia.

Kaszotto buraczkowe (przepis na 2 porcje)

Kaszotto buraczkowe. Składniki pół cebuli

2 ząbki czosnki

2 duże ugotowane buraki

2 łyżki oleju rzepakowego

200 g mielonej piersi z kurczaka

150 g kaszy pęczak

500 ml bulionu

sól, pieprz, tymianek

10 g nasion słonecznika

4 łyżki posiekanej natki pietruszki

Wykonanie

Cebulę i czosnek obierz i posiekaj. Buraka zetrzyj na grubych oczkach. Na patelni rozgrzej olej, dodaj cebulę i smaż przez 2 minuty. Następnie dodaj czosnek i smaż jeszcze przez 1 minutę. Dodaj mięso mielone, przypraw solą, pieprzem i smaż, aż się zarumieni, jednocześnie rozdrabniając je drewnianą łyżką. Kiedy mięso będzie gotowe, wsyp kaszę, dodaj buraka, wymieszaj. Zalej całość gorącym bulionem, wymieszaj, przykryj patelnię pokrywką i gotuj przez około 20 minut, aż kasza wchłonie cały płyn. Pod koniec dopraw solą, pieprzem i tymiankiem. Gotowe kaszotto posyp słonecznikiem i posiekaną natką pietruszki.

Kasza perłowa z pieczonymi warzywami (przepis na 3 porcje)

Kasza perłowa z pieczonymi warzywami. Składniki 150 g kaszy jęczmiennej perłowej

1 cebula czerwona

1 marchewka

pół cukinii

1 papryka

1 średni batat

3 łyżki oleju rzepakowego

sól, pieprz, tymianek

Wykonanie

Kaszę ugotuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Cebulę obierz i pokrój w półplasterki, marchew obierz i pokrój w plasterki, cukinię pokrój w ćwiartki, paprykę w kostkę, batata obierz i pokrój w małą kostkę. Warzywa przełóż do miski, polej olejem, przypraw solą, pieprzem, tymiankiem i dokładnie wymieszaj. Warzywa przełóż na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia i włóż do piekarnika nagrzanego do 200 stopni na 35-40 minut. Gotowe warzywa wymieszaj z kaszą.

Jęczmienianka z karmelizowaną gruszką i orzechami włoskimi

Jęczmienianka z karmelizowaną gruszką i orzechami włoskimi. Składniki 200 ml mleka 2%

50 g płatków jęczmiennych

1 gruszka

1 łyżeczka miodu

szczypta cynamonu

15 g orzechów włoskich

Wykonanie

Mleko wlej do rondelka i zagotuj. Wsyp płatki jęczmienne i gotuj na małym ogniu przez około 6 minut, aż płatki zgęstnieją. Gruszkę pokrój na plasterki, wrzuć do rondelka, dodaj miód, cynamon i mieszaj przez 1 minutę, aż składniki się połączą. Gotowe płatki przełóż do miseczki, nałóż gruszkę i posyp posiekanymi orzechami włoskimi.

Kruche ciasteczka jęczmienne z czekoladą i orzechami

Kruche ciasteczka jęczmienne z czekoladą i orzechami. Składniki 200 g mąki jęczmiennej

70 g cukru

100 g masła (zimnego)

1 łyżeczka proszku do pieczenia

1 jajko Dodatki: 5 g gorzkiej czekolady

3 łyżki mleka

10 g orzechów laskowych

Wykonanie

Do miski wsyp mąkę, cukier, proszek do pieczenia, wymieszaj składniki, dodaj masło i ugnieć ręką. Następnie wbij jajko i ugnieć jednolite ciasto. Uformuj kulki wielkości orzecha włoskiego i połóż na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Każdą kuleczkę spłaszcz za pomocą widelca. Włóż blachę do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na 15 minut. Gotowe ciasteczka odstaw do ostudzenia. Orzechy laskowe drobno posiekaj. Do rondelka wsyp pokruszoną czekoladę, wlej mleko i mieszaj, aż czekolada się rozpuści. Każde ciasteczko polej rozpuszczoną czekoladą, posyp orzechami i włóż ciasteczka do lodówki na 20 minut.

Placuszki z cukinii z jogurtem z mąką jęczmienną (przepis na 2 porcje, 6-7 placuszków)

Placuszki z cukinii z jogurtem z mąką jęczmienną. Składniki 1 cukinia

1 jajko

3 łyżki mąki jęczmiennej

sól, pieprz

1 łyżka oleju rzepakowego

4 łyżki posiekanego koperku

150 g jogurtu naturalnego

Wykonanie

Cukinię przekrój na pół, wydrąż środek i zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Cukinię lekko posól i odstaw na bok. Do miski wbij jajko, wsyp mąkę, przypraw solą, pieprzem, dodaj 2 łyżki koperku i wymieszaj do uzyskania konsystencji ciasta naleśnikowego (jeśli ciasto wyjdzie za gęste – dolej 1-2 łyżki mleka). Z cukinii odciśnij nadmiar wody i dodaj do ciasta, wymieszaj. Na patelni rozgrzej olej i smaż placuszki z obu stron po około 1,5-2 minuty, aż się zarumienią. Dwie łyżki koperku dodaj do jogurtu, przypraw lekko solą i pieprzem, wymieszaj. Placuszki z cukinii podawaj z jogurtem.

