Musli na 5 sposobów, czyli pomysły na zdrowe śniadania z owsianką w roli głównej [PRZEPISY]

Musli owsiane jest bogate w składniki odżywcze – zawiera dużo potrzebnych nam węglowodanów oraz błonnika, ułatwiającego trawienie i zapewniającego sytość. Płatki owsiane to także źródło białka, żelaza i witamin z grupy B.

Czym jest musli? To pełnowartościowa mieszanka płatków zbożowych (najczęściej owsianych) z dużą ilością dodatków: orzechów czy też bakalii.

- Bezglutenowe musli mogą spokojnie spożywać osoby nietolerujące glutenu oraz chore na celiakie, ponieważ w ich składzie są płatki owsiane pozbawione glutenu. Bardzo łatwo jest urozmaicać dania, dodając do mieszanki płatków różne dodatki. Dzięki temu na pewno szybko nie znudzą się nam klasyczne owsianki – mówi Karol Sadowski, ekspert marki Ocelio.

Możemy do nich dorzucić wszystko, co lubimy: świeże lub suszone owoce, ulubione orzechy, ziarna i nasiona. Warto też zastanowić się nad zbilansowanymi, gotowymi bezglutenowymi mieszankami musli, które możemy wykorzystać w pięciu różnych przepisach.

Klasyczna owsianka na śniadanie

Dzięki sycącej owsiance rozbudzamy swój organizm i przygotowujemy go do dalszej pracy.

Owsianka to doskonałe rozwiązanie na dodające energii śniadanie. Polecana jest szczególnie osobom aktywnym fizycznie oraz wszystkim tym, którzy potrzebują porannego zastrzyku węglowodanów. Warto przy tym zaznaczyć, że pierwszy posiłek dnia ma ogromne znaczenie na dalsze funkcjonowanie organizmu w ciągu dnia. Dzięki sycącej owsiance rozbudzamy swój organizm i przygotowujemy go do dalszej pracy.