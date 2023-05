Zdrowe słodycze. Energetyczne batony owsiane z miodem i orzechami [PRZEPIS]

Polecamy przepis na pyszne i pożywne przekąski, które przygotujemy na bazie miodu i płatków owsianych.

Składniki

150 g płatków owsianych zwykłych (np. marki Halina)

150 g mieszanki orzechów z żurawiną lub dowolnie innych orzechów i suszonych owoców

100 g masła

150 g miodu

Wykonanie:

Orzechy i suszone owoce posiekać na drobniejsze kawałki. Masło rozpuścić w rondelku z miodem tak aby składniki się połączyły.

W misce wymieszać orzechy z płatkami owsianymi i dodać rozpuszczone masło. Całość połączyć.

Małą blaszkę do pieczenia obłożyć papierem do pieczenia i przełożyć na nią masę na batony. Piekarnik ustawić na grzanie góra i dół bez termoobiegu i rozgrzać do 150 stopni. Masę piec przez około 25 minut.

Po wyciągnięciu zostawić do przestudzenia. Wyciąć batony.

