Muszyna. Rodzinny park Baszta już otwarty. To kolejna atrakcja turystyczna uzdrowiska

- Jeżeli jeszcze ktoś nie wie, że Muszyna stała się jedną z najatrakcyjniejszych turystycznych miejscowości w kraju, to zapraszamy, aby to sprawdzić. W Muszynie nie ma miejsca na nudę. Dzisiaj oddaliśmy do Waszego użytku większą część Rodzinnego Parku Zazamcze, jako kolejną atrakcję turystyczną. Szukacie dobrego miejsca na wypoczynek? No to fru do Muszyny - napisał na swoim profilu w mediach społecznościowych burmistrz Jan Golba.