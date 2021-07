Muszyna. Sądeckie uzdrowisko zyskuje coraz większą popularność wśród turystów. Odwiedzają je przez cały tydzień [ZDJĘCIA] Tatiana Biela

Urokliwe sądeckie uzdrowisko Muszyna staje się coraz większą konkurencją dla sąsiedniej Krynicy. Dzięki inwestycjom w infrastrukturę turystyczną przyciąga gości z całej Polski, zaś muszyńskie Ogrody tematyczne i Ogrody zmysłów to wyjątkowa atrakcja na całej Sądecczyźnie. Nic dziwnego, że miejscowość nad Popradem tętni życiem i to nie tylko w słoneczne weekendy. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć pozyskanych dzięki uprzejmości burmistrza Jana Golby oraz muszyńskiego fotografa Artura Królikowskiego.