Muzyka słynnego kompozytora filmowego Ennio Morricone zabrzmi 29 października w ICE Kraków

Ennio Morricone - to właśnie dzięki takim twórcom jak włoski kompozytor nie potrafimy już wyobrazić sobie filmu bez muzyki. Prawdziwą sławę przyniosły mu kompozycje do filmów Sergio Leone. Szkolni koledzy z Rzymu stworzyli genialny tandem artystyczny. W kolejnych latach Morricone współpracował z największymi reżyserami współczesnego kina, do których należą: Quentin Tarantino, Brian De Palma czy Roman Polański. Muzyka tego kompozytora z genialnymi pomysłami przez lata zyskiwała popularność.

Dziś muzyka filmowa na dobre zagościła w najsłynniejszych salach koncertowych, zyskując „drugie życie” i uniezależniając się od obrazu. Na całym świecie koncerty muzyki filmowej gromadzą rzesze fanów – tak będzie zapewne również w Krakowie. Koncertowi towarzyszyć będzie pokaz etiudy baletowej "Dwa światy" autorstwa Michała Chróścielewskiego oraz wystawa prac malarskich Dominiki Makowskiej, które są artystyczną interpretacją twórczości Ennio Morricone.