Na autostradowej obwodnicy Krakowa powstanie dodatkowy pas!

– Autostrada A4 pełni bardzo ważną funkcję dla Małopolski, a jednocześnie stanowi południową obwodnicę dla Krakowa. Już dziś duże natężenie ruchu na tym odcinku powoduje, że trasa wyczerpała zaplanowaną przepustowość. Rozbudowa A4 na odcinku, na którym kierowcy mają do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdym kierunku jest niezbędna – przekonuje minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. - Wiemy, że ta inwestycja jest bardzo oczekiwana przez kierowców i dziś robimy naprawdę bardzo duży krok do jej realizacji - zapewnia.

Minister Andrzej Adamczyk podpisał właśnie tzw. Program Inwestycji, co gwarantuje zabezpieczenie pieniędzy na te prace. Z przekazywanych przez przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad informacji wynika, że mogą one kosztować nawet ponad 1,5 miliarda złotych. To oczywiście na razie szacunki, dokładna kwota znana będzie po wyborze wykonawcy robót.

Mniej korków, większe bezpieczństwo

Oprócz poszerzenia obu jezdni A4 do trzech pasów - co ma doprowadzić nie tylko do zmniejszenia korków, ale również do zwiększenia bezpieczeństwa - rozbudowane zostaną także węzły Kraków Balice i Kraków Skawina. Inwestycja ta ułatwi dojazd m.in. właśnie do lotniska w Balicach.