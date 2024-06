Na podłodze w holu Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie pojawiła się tajemnicza linia. Dokładnie jest to południk 20° E

Wstępem do całej akcji była krótka prelekcja o geodezji pt. "GEODETA, czyli ten, który mierzy się z całym światem!" - którą poprowadził Pan Południk i w prostych słowach wyjaśnił uczniom, dlaczego praca geodety jest tak ważna.

- Wszystko co wiemy o Ziemi to efekt stuleci jej żmudnych pomiarów. Ale najlepsza lekcja to taka na żywo: w praktyce! I tę zapewnili prawdziwi bohaterowie tamtego wydarzenia: geodeci z ich cudownymi instrumentami pomiarowymi, którymi wytyczyli linię południka 20° E - wyjaśnia Pan Południk.