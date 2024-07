Na razie Wisła Kraków nie przedstawi planu trzyletniego…

Ważnym elementem całego komunikatu był akapit, w którym czytaliśmy: Do końca czerwca klub przedstawi strategię funkcjonowania organizacji w perspektywie 3 lat, obejmującą wszystkie poziomy rozgrywkowe.

Drugi sezon na zapleczu ekstraklasy nie okazał się dla Wisły udany. Owszem, osiągnęła ona ogromny sukces, zdobywając Puchar Polski, ale w lidze zanotowała najgorszy wynik w całej historii „Białej Gwiazdy”. Tak nisko, na 10 miejscu w I lidze, Wisła Kraków nigdy nie była w całej swojej historii. Po ostatnim meczu sezonu z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza, który krakowianie przegrali 0:3, Wisła opublikowała komunikat, w którym informowała, że plany na kolejny sezon były budowane dwutorowo - na ekstraklasę i na I ligę. A skoro awansu nie było, to klub dostosuje swoją strategię do takich właśnie okoliczności.

Gdy zatem zbliżał się koniec czerwca, kibice Wisły w mediach społecznościowych dopytywali się, co z tym planem trzyletnim? Odpowiedzi – również w mediach społecznościowych - udzielił prezes i większościowy udziałowiec „Białej Gwiazdy” Jarosław Królewski, który napisał: Niestety, ze względu na odejście trenera, którego to wizja miała być w sporej części związana z reformą akademii od najmniejszych roczników po pierwszą drużynę, musimy się wstrzymać z publikacją tego dokumentu, dokonać przeglądu i konsultacji z nowym sztabem. Wrócimy do tego po zamknięciu okna transferowego. Strategia jest przygotowana. Będzie zaprezentowana w odpowiednim momencie.

Co ciekawe, w podobnym duchu pojawił się dopisek we wspomnianym komunikacie z 26 maja. Nowy akapit został tam umieszczony czerwoną czcionką, a czytamy w nim: Zmiany w pionie sportowym Wisły Kraków, w tym na stanowisku trenera głównego, którego wizja miała być w sporej części związana z reformą akademii od najmniejszych roczników po pierwszą drużynę, wpłynęły na publikacją planu 3-letniego. Aktualnie Klub dostosowuje projekt do nowych warunków. Po zakończeniu okna transferowego strategia zostanie zaktualizowana, a następnie zamknięta w stosownym dokumencie.