Na sądeckich drogach będzie więcej patroli policji w długi weekend. Mundurowi radzą, jak bezpiecznie spędzić ten czas Joanna Mrozek

Przed nami długi czerwcowy weekend, to dla policjantów to czas wzmożonej służby. Od 29 maja do 3 czerwca br. na ulicach Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego pojawi się więcej policyjnych patroli, a wszystko po to, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom Sądecczyzny i osobom goszczącym w regionie.