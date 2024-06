Nadzór budowlany kontroluje stadion Wisły. Urzędnicy uspokajają, że obiekt nie został zamknięty

Przedstawiciele nadzoru budowlanego w piątek (14 czerwca) pojawili się na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w celu przeprowadzenia kontroli tego obiektu. Kontrolerzy zabezpieczyli dokumenty dotyczące obiektu. Wizytacja odbyła się po zgłoszeniu projektantów stadionu, według których piłkarski obiekt nie został sprawdzony zgodnie z ich zaleceniami. W Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie, miejskiej jednostce odpowiadającej za stadion, zapewniają, że obiekt nie został zamknięty. Przyznają, że w najbliższym czasie zaplanowano tam kolejne przeglądy konstrukcji stadionu pod względem jego bezpieczeństwa.

- Czynności wyjaśniające w sprawie stanu technicznego Stadionu Miejskiego im. H. Reymana w Krakowie, w zakresie konstrukcji trybun, pozostają w toku - informuje Mariusz Kwiecień, kierownik referatu prawno–administracyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki. Zabezpieczenie dokumentów dotyczących zarządzania stadionem, na którym swoje mecze rozgrywają piłkarze Wisły Kraków potwierdzają w Zarządzie Infrastruktury Sportowej. - Dysponujemy dokumentacją, w tym dotyczącą przeglądów, na podstawie której dopuszczano obiekt do użytkowania. Stadion przez cały czas mógł być wykorzystywany. Tak jest też obecnie. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego pobrał dokumentację oraz protokoły z przeglądów stadionu do weryfikacji. Tych protokołów jest bardzo dużo, to są tony dokumentacji. Jesteśmy dobrej myśli - mówi Katarzyna Stępniewska-Walaszczyk, pełniąca obowiązki dyrektora ZIS. Przyznaje, że prowadzone są ekspertyzy dotyczące trybuny południowej stadionu. - Myślę, że do końca lipca będą jej wyniki. Z pewnością będzie konieczność sporządzenia ekspertyz kolejnych trybun. Do tego się przygotowujemy. Po kolei zostaną przeglądnięte wszystkie konstrukcje. Trzeba mieć świadomość, że wiąże się to z procedurą zamówień publicznych. Prace związane z ekspertyzami zostaną zlecone w ramach przetargów. Stadion jest jednak bezpieczny. Mogą się na nim odbywać mecze i inne imprezy - dodaje Katarzyna Stępniewska-Walaszczyk.

Przypomnijmy, że podczas prac związanych przygotowaniem stadionu na igrzyska europejskie w 2023 r., podczas montażu elewacji trybuny południowej (od strony Błoń) pracownicy wykonujący roboty w jednym z miejsc natrafili na uszkodzenia, polegające na całkowitym lub częściowym braku śrub w stykach albo poluzowaniu śrub.

Ujawnione uszkodzenia zostały naprawione. W sumie na całym stadionie takich styków śrubowych oraz innych kluczowych elementów konstrukcji jest ponad tysiąc. Projektanci stadionu zalecili więc sprawdzenie, jak te i inne elementy konstrukcji wyglądają w pozostałych częściach trybun. Zdaniem projektantów nie wykonano przeglądów, jakie zalecili. Skierowali więc sprawę do nadzoru budowlanego.

W odpowiedzi na zgłoszenie projektantów Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki 14 czerwca tego roku przeprowadził kontrolę na stadionie i zabezpieczył dokumentację, która jest teraz weryfikowana.

W poniedziałek (17 czerwca) ZIS wydał oświadczenie:

Zgodnie z prawem budowlanym kontrole techniczne Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana (jako obiektu o łącznej powierzchni dachu powyżej 2000 mkw, składającego się z czterech trybun i pawilonu medialnego) odbywają się według następującego harmonogramu:

- przeglądy budowlane trybun – dwa razy do roku: 31 maja oraz 31 listopada;

- przegląd budowlany pawilonu medialnego – raz w roku: 31 listopada.

Wskazane przeglądy obejmują m.in. elementy stadionu narażone na szkodliwe działanie warunków atmosferycznych. W tym miejscu warto podkreślić, że ww. przeglądy nie są ekspertyzami technicznymi. To oznacza, że w ich trakcie nie ma obowiązku sprawdzenia każdej pojedynczej śruby, połączenia, węzła etc. W przypadku zaobserwowania niekorzystnych zjawisk podczas przeglądu, we wnioskach i zaleceniach może zostać rekomendowane wykonanie ekspertyzy, która skupi się na szczegółowym zbadaniu danego elementu budowlanego. Podczas przeglądów z 2022 r. i w maju 2023 r., wykonujący je podmiot (firma Klinika Budowlana) nie miał zastrzeżeń co do bezpieczeństwa obiektu czy stanu technicznego sprawdzanych elementów. Natomiast w przeglądzie z listopada 2023 r. wykonawca zarekomendował przeprowadzenie ekspertyzy dotyczącej trybuny południowej. Ta została przez ZIS zlecona. Rozpoczęła się 3 czerwca i zakończy się najpóźniej 31 lipca br. Z kolei w najnowszych przeglądach – sporządzonych do 31 maja br. - wykonawca zarekomendował przeprowadzenie ekspertyzy pozostałych trzech trybun. Obecnie Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie szacuje koszt ww. ekspertyzy i niebawem ogłosi przetarg na jej realizację.

Warto zaznaczyć, że ZIS zlecił również opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) modernizacji Stadionu na potrzeby III Igrzysk Europejskich. Ww. program był niezbędny do ogłoszenia na powyższe działania przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, a firma go wykonująca stwierdziła, iż: Z przeprowadzonej analizy statyczno-wytrzymałościowej wynika, że wykonanie projektowanej obudowy trybun jest możliwe a istniejąca konstrukcja bezpiecznie przeniesie dodatkowe obciążenia obudowy. Bazując na dwóch pozytywnych opiniach dotyczących bezpieczeństwa trybuny południowej, ZIS ogłosił przetarg na modernizację stadionu. Wygrała go firma Eiffage, zostając tym samym głównym wykonawcą inwestycji. W 2023 roku, w ramach realizacji inwestycji obejmującej dostosowanie obiektu na potrzeby organizacji III Igrzysk Europejskich, w konstrukcji trybuny południowej zauważono brak 11 śrub (na wszystkich trybunach jest ich łącznie kilka tysięcy). Firma Eiffage – jako Generalny Wykonawca inwestycji – dokonała usunięcia braku mocowań w trybie pilnym i przystąpiła do dalszej realizacji zasadniczych prac. Usunięcie wad potwierdza protokół podwykonawcy firmy Eiffage z 12 maja 2023 r.

Następnie, 13 maja 2023 roku, na zlecenie ZIS przeglądu trybuny południowej dokonała firma Klinika Budowlana. Przegląd nie wykazał nieprawidłowości. ZIS nie miał więc podstaw do jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa trybun. Warto podkreślić, że przez okres kiedy Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie samodzielnie zarządza stadionem (tj. od 2017 r.), nikt nie zgłaszał dyrekcji ani pracownikom jednostki braku śrub czy mocowań. Ich elementy nie zostały nigdy znalezione przez kibiców, zarządców czy firmę sprzątającą, co może oznaczać, iż nie było ich od samego początku. Po zakończeniu robót budowlanych, wykonawca zgłosił do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki wniosek dotyczący zgłoszenia zakończenia remontu elewacji. Decyzją z 5 czerwca 2023 r. PINB umorzył z urzędu w całości postępowanie jako bezprzedmiotowe (czyli uznał, że nie musi wydać pozwolenia na użytkowanie).

Niezależnie od powyższego, ZIS w ślad za zawartą ze spółką Igrzyska Europejskie 2023 Sp. z o.o. umową na udostępnienie Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana i – zaplanowanym w związku z Igrzyskami Europejskimi demontażem poszczególnych elementów trybuny południowej i montażem sceny – poprosił o przedstawienie przez spółkę ważnych opinii konstruktora/projektanta odnośnie możliwości jej dodatkowego obciążenia (elementy sceny i oświetlenia). W czerwcu 2023 r. Spółka Igrzyska Europejskie dostarczyła do ZIS dwa takie opracowania. Obie ekspertyzy potwierdzają bezpieczeństwo konstrukcji i możliwości jej dodatkowego obciążenia.

Ponadto: 14 czerwca br. kontrolę na stadionie przeprowadził PINB. Nie wykazała ona nieprawidłowości. Stadion jest otwarty i bezpiecznie mogą odbywać się na nim wydarzenia.

Do czasu zakończenia wszystkich postępowań wyjaśniających prowadzonych ww. sprawie, ZIS wstrzyma się od bardziej szczegółowych wyjaśnień.

Spędź wakacje z wojskiem

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! X Dołącz do nas na X! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na X! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!