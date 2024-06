Limanowa. Miało być targowisko, a będą... mieszkania? Nieczynny plac ma zostać przekształcony

W trakcie wtorkowej sesji Rady Miasta Nowego Sącza długo dyskutowano o przyszłości Sandecji Nowy Sącz, która ostatnio spadła do 3. ligi. Na początku wiceprezydent Artur Bochenek oficjalnie przedstawił…

Jeszcze za poprzednich władz, na czele których stał burmistrz Władysław Bieda zlecono wykonanie projektu przebudowy nieczynnego targowiska na budynek o charakterze usługowo-mieszkalnym.

- Handel uliczny już nie jest taki jak kiedyś. Dużo lepszym rozwiązaniem jest sprzedaż tego placu, sprzedając go chcielibyśmy odzyskać środki, które tam zainwestowaliśmy i przekazać je jako wkład własny np. na kanalizację. Mamy wycenę, będzie to przetarg otwarty. Mamy nadzieję, że wystartują w nim właściciele chętni na inwestycje np. by wybudować tam mieszkania lub coś podobnego – mówił na początku ub. roku Bieda.

W środę rozmawialiśmy ze Stanisławem Gorczowskim, kierownikiem Wydziału Inwestycji w UM Limanowa.

- Zgłosili się inwestorzy chętni na prowadzenie w tym miejscu działalności. Aktualnie wykonywana jest także dokumentacja targowiska na bazie opracowanej koncepcji bloku mieszkalnego. Po uzyskaniu ewentualnego pozwolenia na budowę, decyzja co do realizacji projektu będzie podejmowana przez miejskich radnych. Na wszystko potrzeba czasu, zobaczymy jakie rozwiązanie będzie w tej sytuacji najlepsze i najbardziej korzystne dla obydwu stron – powiedział nam.