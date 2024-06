ZIS przekonuje, że stadion Wisły Kraków posiada wszelkie wymagane przeglądy budowlane. Projektanci mają inne zdanie

Wiśle Kraków zależ na rzetelnym i szybkim wyjaśnieniu wątpliwości

"Warto podkreślić, że jesteśmy w kontakcie z Wisłą Kraków, której również zależy na rzetelnym i szybkim wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości. W najbliższym czasie planowane jest także spotkanie z firmą Archetus. Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie dokłada wszelkich starań, by jak najszybciej wyjaśnić wszystkie okoliczności związane z tą sprawą" - dodaje Katarzyna Stępniewska-Walaszczyk.

Wspomniana przez nią firma Archetus miała prawa autorskie do projektu stadionu po głównym projektancie Wojciechu Obtułowiczu. Miasto w 2020 r. wykupiło od firmy Archetus prawa autorskie oraz projekt zagospodarowania terenu dookoła stadionu obejmujący parkingi, muzeum Wisły, etc. - za 9,7 mln zł. Umowa dotyczyła także opracowania przez firmę Archetus projektu modernizacji stadionu, w tym utworzenia nowych elewacji, co wykonano przed igrzyskami europejskimi w 2023 r.

Firma Archetus przez swoich prawników złożyła wniosek o wszczęcie śledztwa zarzucając dyrektorowi ZIS (do niedawna był nim Krzysztof Kowal) m.in. to, że mimo wiarygodnych informacji o usterkach technicznych trybuny południowej urząd nie zlecił dokonania kontroli technicznej całego stadionu oraz nie zawiadomiono o tym nadzoru budowlanego, czym działano na szkodę interesu publicznego.