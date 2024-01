Najbardziej kremowy sernik na świecie? Szef kuchni zdradza, jak przygotować sernik baskijski

Przepis na sernik baskijski

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 220 stopni (z grzaniem góra-dół). Tortownicę o średnicy 25 cm wyłóż papierem do pieczenia tak, aby spód i ścianki formy były nim dokładnie wyścielone.

Jajka wbijaj pojedynczo do mniejszych miseczek, sprawdzając ich świeżość. Przełóż je do większej miski, dodaj cukier i ucieraj mikserem na niskich obrotach, tak aby się nie spieniły. Gdy masa będzie gładka i jednolita, powoli dodawaj serek małymi partiami, cały czas wolno mieszając. Po dodaniu całego serka, wlej do miski małym strumieniem śmietankę, nie przerywając mieszania. Gotową masę powoli przelej do tortownicy, wstaw do piekarnika i piecz przez 20 minut bez termoobiegu. Po upływie tego czasu, włącz funkcję wiatraka i kontynuuj pieczenie przez około 10 minut. Sernik wyrośnie, a następnie lekko opadnie, pozostawiając wyższe brzegi. Wierzch powinien być mocno przypieczony, a środek wydawać się płynny. Upieczonemu sernikowi pozwól wystygnąć w temperaturze pokojowej, a następnie przełóż go do lodówki na kilka godzin.

Sernik baskijski to wyjątkowy deser łączący prostotę przygotowania ze wspaniałym smakiem.