Sernik. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o tym słodkim wypieku

Baskijski, wiedeński, wegański, a może sernik na zimno? Każdy z nich ma swoje tajemnice, które warto znać, by wypiek okazał się sukcesem. Poznajcie wszystkie sekrety sernika. Ciasta, które uwielbiamy. Co ciekawe – sernik doczekał się nawet swojego święta. Obchodzimy je 30 lipca.

Sernik to kwintesencja tego, czego każdy z nas szuka w udanym cieście. Jest dobrą propozycją dla wszystkich, bez względu na preferencje żywieniowe. Występuje w wielu wersjach, co sprawia, że każdy z nas znajdzie wśród nich coś dla siebie. Międzynarodowy Dzień Sernika obchodzony 30 lipca to idealna okazja do zainspirowania się i spróbowania swoich sił w przygotowaniu ulubionego rodzaju tego ciasta.

Sernik – częsty gość na naszych stołach

Nie jest łatwo znaleźć osobę, która nie zna tego głębokiego, a jednocześnie delikatnego smaku, który wyróżnia sernik. Gości on na naszych stołach nie tylko w trakcie świąt i uroczystości. To jedno z najpopularniejszych ciast, którym chętnie zajadamy się także na co dzień i bez okazji - w kawiarniach, czy do popołudniowej kawy w pracy. Niezależnie od okoliczności ta słodka przekąska zapewnia nam chwilę przyjemności i poprawia nastrój. Jak przygotować ją samemu? – podpowiada Marlena Skrodzka, cukierniczka, blogerka kulinarna, ekspertka kampanii „Słodka Równowaga”.

Przepis na sernikowy sukces – po pierwsze ser

Klasyczna wersja sernika opiera się na kilku dobrej jakości składnikach – np. zmielonym twarogu, jajkach, cukrze i mące. Jednocześnie wypiek ten jest świetnym polem do improwizacji i wykazania się kreatywnością. W zależności od indywidualnych preferencji i potrzeb, daje on wiele możliwości wyboru nie tylko w kwestii smaku, ale też struktury i wyglądu. Warto znać kilka podstawowych zasad, które pomogą w stworzeniu idealnego sernika.

- Przygotowując sernik, zwracajmy uwagę na jego najważniejszy składnik, jakim jest biały ser. Najlepiej sprawdzi się w tej roli tłusty twaróg, który zmielony co najmniej dwa razy pomoże nam w osiągnięciu cukierniczego sukcesu. Do osłodzenia ciasta możemy użyć tradycyjnego cukru białego, ale świetnie sprawdzi się również cukier drobny lub cukier puder. W trakcie przygotowywania masy wszystkie składniki powinny mieć temperaturę pokojową, dlatego te przechowywane w lodówce należy z niej wyjąć co najmniej dwie godziny przed rozpoczęciem pieczenia - mówi Marlena Skrodzka.

Przepis na sernikowy sukces – po drugie temperatura

Wiele osób stawiających swoje pierwsze kroki w robieniu wypieków ma obawy co do opadania sernika. Jak tego uniknąć?

- Są dwa kluczowe aspekty. Po pierwsze sposób przygotowania - serniki, do których dodaje się ubite białka mają tendencję do opadania. Jest to naturalny proces. Dlatego też proponuję, aby do serników dodawać całe jaja i pamiętać o tym, by nie przedłużać miksowania. Po drugie – istotna jest temperatura pieczenia. Ciasto powinno się wstawiać do mocno nagrzanego piekarnika (optymalna temperatura wynosi 180-190’C). Jeśli nie wyciągniemy go od razu, a pozwolimy mu ostygnąć w piekarniku przy lekko uchylonych drzwiczkach (nawet do 30 minut), to prawie pewne, że sernik zachowa swój kształt i nie opadnie.

Jeśli jednak pomimo starań, nie uda nam się go uchronić przed zmianą wysokości – pamiętajmy, że nie wpływa to w żaden sposób na jego smak. Nawet sernik lekko zapadnięty na środku może smakować fenomenalnie – twierdzi ekspertka kampanii „Słodka Równowaga”.

Wariacje na temat sernika

Sernik występuje w wielu odsłonach, a my możemy dowolnie go urozmaicać. Mamy możliwość np. upiec go w twardszej lub bardziej miękkiej wersji, schłodzić w lodówce, uwzględnić w nim spód lub go pominąć, polać czekoladą, czy udekorować bakaliami.

Największą kontrowersję wzbudza dodawanie do niego rodzynek – niektórzy uważają to rozwiązanie za nieporozumienie, inni je uwielbiają. Dzięki różnorodności składników i ich przygotowania opcji jest naprawdę wiele, dlatego każdy z nas może przygotować to ciasto na swój ulubiony sposób, dostosować je do swoich preferencji smakowych i żywieniowych, a przy tym kontrolować dodawane składniki. Bez względu na to, na który jego wariant się zdecydujemy – szczęście jest gwarantowane.

Najpopularniejsze serniki: baskijski, wiedeński, wegański, na zimno!

Sernik Baskijski to hiszpański sernik z San Sebastian, wzbudzający zachwyt na całym świecie. Nie ma on nic wspólnego z idealnym wyglądem, ale z idealnym smakiem już bardzo wiele. Po wyjęciu z piekarnika zazwyczaj pęka i opada, ale właśnie na tym polega jego urok. Ma różne odcienie, jest nieidealny, a często wygląda nawet na lekko przypalony. Nie wymaga dużych umiejętności cukierniczych, jest łatwy w wykonaniu i bezpieczny do przygotowania na okazję – praktycznie zawsze się udaje i ciężko go zepsuć.

Rada ekspertki - Należy piec go krótko, lecz w bardzo wysokiej temperaturze. Dzięki temu zyskuje brązową skórkę, niezwykłą teksturę kremowej, lekkiej chmurki i niepowtarzalny smak. Sernik Wiedeński jest z kolei idealną propozycją dla fanów czekolady. Wyróżnia się gładką polewą, tworzącą taflę na wierzchu ciasta. Zazwyczaj pomija się w nim spód, za to dodaje bakalie, skórkę pomarańczową, czy wanilię. Po upieczeniu jest wysoki (praktycznie wcale nie opada), wytworny i zachęca do jedzenia błyszczącą glazurą. Rada ekspertki - Jego niesamowitą puszystość i delikatność smaku gwarantuje ubicie białek, którego nie należy pomijać w procesie przygotowywania masy.

Sernik wegański to propozycja dla fanów wariacji na temat sernika. Może być wykonany na wiele różnych sposobów. Najczęściej przygotowuje się go na bazie tofu lub kaszy jaglanej. Można również wykorzystać do jego stworzenia takie składniki jak orzechy nerkowca, kaszę mannę czy nawet rośliny strączkowe.

Rada ekspertki - Wilgotność wegańskiego tofurnika tkwi w sposobie jego pieczenia. Dobrym posunięciem jest postawienie naczynia z gorącą wodą na dnie piekarnika. Dzięki ulatniającej się parze wodnej, ciasto będzie dużo smaczniejsze. Sernik na zimno to idealna na opcja na gorące letnie dni. Przy wykorzystaniu swoich ulubionych owoców sezonowych, możemy stworzyć idealną kompozycję smaków. Ta orzeźwiająca wersja sernika robiona jest zazwyczaj na spodzie z biszkoptów, a na górze przykryta jest warstwą galaretki. Powstaje w mgnieniu oka, nie wymaga pieczenia, jest łatwa w przygotowaniu i lżejsza od klasycznej wersji – zamiast twarogu, jego podstawą są lekkie serki homogenizowane. Rada ekspertki - Kluczem do sukcesu sernika na zimno jest dodanie odpowiedniej ilości żelatyny. Należy zwrócić uwagę, aby jej ilość wynosiła 10-15 gramów na 1 kg masy twarogowej - to pozwoli uzyskać idealną konsystencję deseru.

Słodka przyjemność bez wyrzutów sumienia

Pamiętajmy, że kluczem do sukcesu w diecie jest umiar i jej zbilansowanie, a jedna słodka przekąska nie zaprzepaści naszych starań w utrzymaniu zdrowej diety. Wszystko jest kwestią naszego wyboru, a przygotowując ciasto własnoręcznie, mamy pełną kontrolę nad dodawanymi do niego składnikami oraz ich ilością. Własnoręczne pieczenie jest znacznie lepszym rozwiązaniem niż słodycze ze sklepowych półek.

Przepis na sernik na zimno z malinową warstwą autorstwa Marleny Skrodzkiej

Spód: 170 g herbatników kakaowych

100 g masła 82%

Wykonanie spodu

1. Ciasteczka kruszymy na bardzo drobne kawałeczki (prawie pyłek).

2. Masło rozpuszczamy na małej mocy palnika, a następnie dodajemy do ciasteczek, mieszamy.

3. Wykładamy na tortownicę o średnicy 21 cm wyłożoną folią spożywczą. Odstawiamy do lodówki. Warstwa jogurtowa: 500 g jogurtu naturalnego

15 g żelatyny + 60 ml wody

200 g śmietany 36%

70 g cukru pudru Wykonanie

1. Żelatynę zalewamy zimną wodą, odstawiamy na 5 minut do napęcznienia.

2. Jogurt miksujemy z cukrem tylko do połączenia.

3. Śmietankę ubijamy na sztywno.

4. Napęczniałą żelatynę upłynniamy, podgrzewając w mikrofali (w trzech krótkich seriach, bardzo ostrożnie, aby nie przegrzać żelatyny).

5. Ciepłą żelatynę łączymy z łyżeczką masy jogurtowej, aby zapobiec powstaniu grudek. Tak przygotowaną żelatynę łączymy z masą jogurtową, nie przerywając miksowania.

6. Do masy dodajemy ubitą śmietankę, mieszamy do połączenia.

7. Warstwę jogurtową wylewamy na ciasteczkowy spód. Chłodzimy w lodówce przez minimum 2 godziny. Warstwa malinowa: 300 g malin

1 op. galaretki malinowej

250 ml wody

Wykonanie

1. Galaretkę rozpuszczamy w gorącej wodzie, odstawiamy do ostudzenia.

2. Maliny myjemy, a następnie gotujemy. Lekko studzimy.

3. Ciepły mus malinowy dodajemy do przestudzonej, ale niestężałej galaretki. Czekamy, aż masa się lekko zetnie i dopiero wtedy wylewamy na schłodzoną warstwę jogurtową.

4. Sernik wstawiamy do lodówki na co najmniej 3 godziny. Smacznego!

Wideo Kotlety mielone z piekarnika z fetą