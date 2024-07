Największe wady życia w Krakowie. Jak mieszka się pod Wawelem? Część mieszkańców chętnie wyprowadziłaby się ze stolicy Małopolski

Największe wady życia w Krakowie

Liczba mieszkańców Krakowa stale rośnie. Na koniec 2023 roku, według GUS, w Krakowie mieszkało 806,2 tys. osób, podczas gdy rok wcześniej było to 802,8 tys. Rzeczywista liczba mieszkańców jest jednak znacznie większa, szacowana na około 1,3 mln osób, co ustalono na podstawie analiz danych z sieci telefonii komórkowych, odbiorców wody oraz usług Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania.

Kraków jako swoje miejsce do życia wybierają nie tylko uchodźcy z Ukrainy. Do stolicy Małopolski przeprowadza się wiele osób z mniejszych miejscowości, ale również z dużych miast. Kraków przyciąga niepowtarzalnym klimatem i bogatą ofertą kulturalną. Odbywa się tutaj wiele festiwali, koncertów, wystaw i wydarzeń artystycznych. Kraków jest również siedzibą kilku prestiżowych uczelni wyższych, takich jak Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska oraz Akademia Sztuk Pięknych. To idealne miejsce dla studentów i osób pragnących rozwijać swoje kwalifikacje.