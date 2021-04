Napad na pocztę pod Kętami. Sprawca idzie do więzienia na trzy i pół roku i zapłaci napadniętej kobiecie

Pokrzywdzona pracownica poczty musiała się długo leczyć z szoku. Bała się potem wychodzić z domu. Dlatego sąd w wyroku dał jej kwotę zadośćuczynienia.

Oskarżony przyznał się do posiadania marihuany na własne potrzeby i samego napadu z nożem, ale bagatelizował zajście. Mówił, że nie chciał skrzywdzić pracownicy poczty. Na skok zdecydował się z powodu trudnej sytuacji finansowej. Za okoliczność łagodząca sąd przyjął przyznanie się do winy, ale sąd nie dostrzegł żalu i skruchy u oskarżonego. W trakcie procesu okazało się, że mężczyzna ma już kolejny wyrok za przestępstwa narkotykowe. W złożonej apelacji obrońca 24-latka przekonywał, że jego klient podczas zajścia dobrowolnie odstąpił od czynu na skutek zachowania pracownicy poczty.

- Gdy powiedziała, że nie ma pieniędzy zrozumiałem, że to co robię jest bardzo złe i z tej placówki wybiegłem. Gry wracałem to cały czas płakałem - opisywał swoje refleksje oskarżony.