Narodowy Stary Teatr w Krakowie ma nowego wicedyrektora artystycznego. Został nim reżyser Beniamin M. Bukowski

Kto z ludzi teatru ma szansę na Nagrodę Wyspiańskiego? Ostatnie dni zgłoszeń do tegorocznej edycji

Do końca marca można zgłaszać kandydatury do Nagrody Teatralnej im. Stanisława Wyspiańskiego, przyznawanej artystom teatru za szczególne osiągnięcia lub wydarzenia w dziedzinie teatru w minionym roku kalendarzowym. Do kogo w tym roku trafi wyróżnienie?