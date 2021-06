Natalia Przybysz: MTV Unplugged w Hype Parku, nowej imprezowej miejscówce Krakowa

W czwartkowy wieczór na scenie Hype Parku dla krakowian zagrała Natalia Przybysz, znana przede wszystkim z występów w zespole Sistars, którego była współzałożycielką. Artystka od 2006 roku prowadzi solową działalność artystyczną. Natalia Przybysz ma na koncie kilka albumów studyjnych, jest laureatką wielu nagród muzycznych, m.in. Fryderyków.

Piosenkarka dołączyła do grona wykonawców, którzy interpretują swoją twórczość w ramach formatu MTV Unplugged.

Tego lata w Hype Parku zagrają jeszcze m.in. funkowa grupa Undadasea (25.07.), raper Białas (27.06.), rockowy zespół Kult (27.08.) a z zagranicznych – ukraińska grupa metalowa Jinjer (20.09.).

- Mamy zaplanowane ponad 30 występów. Będą to przede wszystkim polscy wykonawcy, ale również bardzo nam zależy, żeby pojawili się artyści z zagranicy. Chcemy, żeby tego lata przyjechało ich do Krakowa przynajmniej kilku, aby pokazać w ten sposób, że wracamy tutaj do pełnego życia koncertowego. Mamy już takich wykonawców zakontraktowanych, którzy bardzo ucieszyli się, że wystąpią w Polsce. Damy w ten sposób Europie sygnał: „Hej, żyjemy, gramy, jesteśmy”. Tym samym otworzymy furtkę dla artystów z zagranicy i damy stałym bywalcom koncertów kolejną iskierkę nadziei na szybki powrót do normalności – mówił Tomek Ochab z Knock Out Productions.