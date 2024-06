Dwa koncerty galowe i bezpłatne występy pod Wawelem. Siódma edycja Wodecki Twist Festivalu w dniach 7-9 czerwca w Krakowie

Udział w koncercie potwierdzili Natalia Kukulska, Anna Maria Jopek Ania Rusowicz, Danuta Błażejczyk, Kathia, Fismoll, Igo, polsko-francuski duet BeMy oraz towarzysząca festiwalowi od lat Orkiestra Tomasza Szymusia. Tego wieczoru wręczona będzie nagroda „W”, która przyznawana jest za Wszechstronność, Wybitność, Wytrwałość najlepszym polskim muzykom. W tym roku otrzyma ją wspaniała Ewa Bem – pierwsza dama polskiego jazzu. Retransmisję koncertu z Krakowa będzie można zobaczyć w sobotę, 8 czerwca, o godz. 20 w TVP 2.

- Mimo, że lata 70. już dawno za nami, to ta dekada jest ciągle bardzo żywa w naszej pamięci. Wszyscy znamy te hity z tamtego czasu na pamięć. Tworząc program tegorocznej edycji Wodecki Twist Festivalu pomyślałam więc, że można by sięgnąć po twórczość nie tylko mojego taty z tego okresu, ale też innych artystów, którzy święcili wówczas największe sukcesy. Zaprosiłam więc do galowego koncertu gwiazdy różnych pokoleń, ale poprosiłam o to, aby oprócz utworów taty, wybrali również piosenki jego przyjaciół. Poszerzamy więc program festiwalu o dokonania wspaniałych wykonawców, kompozytorów i autorów tekstów. To oznacza, że będziemy się rozwijać w stronę szeroko pojętej muzyki polskiej - mówi nam Katarzyna Wodecka-Stubbs, dyrektorka festiwalu.