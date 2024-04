Natalia Przybysz zaśpiewa z Nowej Hucie. Koncert "Tam" to opowieść o podróżach

Natalia Przybysz to jeden z najciekawszych kobiecych głosów na rodzimej scenie muzycznej, ale także kompozytorka i autorka tekstów. W Nowej Hucie artystka zaśpiewa utwory ze swojego najnowszego albumu "Tam". Jak wyjaśniają twórcy jest on opowieścią o wyjątkowych podróżach – dalekich i tych w głąb siebie. To także symbol fascynacji podróżami oraz wielką wodą, które u Natalii Przybysz zrodziły się po przepłynięciu Oceanu Atlantyckiego.

- "Tam" to jedenaście piosenek albo przygód, wędrówek w różnych kierunkach. Sięganie dalej i dalej, albo bliżej i bliżej. Podróże, pejzaże i marzenia – te spełniane i te odległe, jak Japonia. Dużo tlenu i zimowej morskiej bryzy z greckiej wyspy Hydra, gdzie nagrywaliśmy ten album. Moja wizja, aby wyjechać w nieznane – bez pomysłów, szkiców ani swoich instrumentów, okazała się przygodą samą w sobie. Słychać wyobraźnię i umiejętności ludzi, nie programów czy presetów. Ta płyta to powrót do starej metody tworzenia i nagrywania albumów. Spędziwszy ze sobą 10 dni oraz 10 nocy stworzyliśmy coś, co jest zapisem uczuć i emocji, które na zawsze zmieniły nas jako przyjaciół, ale też jako twórców. – wyjaśnia Natalia Przybysz.